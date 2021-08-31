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Модернизация

«Северсталь» обновляет станочный парк Череповецкого меткомбината

 © chermk.severstal.com

ПАО «Северсталь», установило в машиностроительном центре «ССМ-Тяжмаш» (ССМ-ТМ) дирекции по ремонтам ЧерМК большой горизонтально-расточной станок (БГРС).

Станок оборудован приборами позиционирования (датчиками, оптическими линейками), системами управления и гидравлики. Предназначен для изготовления габаритных деталей длиной до восьми метров и массой до 50 тонн, необходимых для капитальных ремонтов агрегатов ЧерМК.

Поставщиком оборудования выступила компания «Соис Консалт» (г. Москва), подрядчиком — ООО «М-Групп» (базовый подрядчик ПАО «Северсталь»).

Бюджет мероприятия составил более 70 млн руб.
Источник: https://chermk.severstal.com/press-...-park-cherepovetskogo-metkombinata/

Северсталь, ЧерМК
  • Корбен Далас Корбен Далас
    31.08.2119:39:03

       

    #1238750
  • Clausson Clausson
    31.08.2120:35:23

    Да, ремцеха у металлургов будут побогаче чем у многих крупных машиностроителей.

    И ту даже не знаешь, радоваться или огорчаться.

    #1238754
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