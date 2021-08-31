«Северсталь» обновляет станочный парк Череповецкого меткомбината

© chermk.severstal.com

ПАО «Северсталь», установило в машиностроительном центре «ССМ-Тяжмаш» (ССМ-ТМ) дирекции по ремонтам ЧерМК большой горизонтально-расточной станок (БГРС).

Станок оборудован приборами позиционирования (датчиками, оптическими линейками), системами управления и гидравлики. Предназначен для изготовления габаритных деталей длиной до восьми метров и массой до 50 тонн, необходимых для капитальных ремонтов агрегатов ЧерМК.

Поставщиком оборудования выступила компания «Соис Консалт» (г. Москва), подрядчиком — ООО «М-Групп» (базовый подрядчик ПАО «Северсталь»).

Бюджет мероприятия составил более 70 млн руб.