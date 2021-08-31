В Волгодонске стартовала отгрузка парогенераторов для блока № 2 АЭС «Аккую»

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На заводе «Атоммаш» в Волгодонске (филиал АО «АЭМ-технологии», входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») приступили к отгрузке парогенераторов для энергоблока № 2 АЭС «Аккую» — строящейся в Турции первой атомной электростанции. Четыре парогенератора, весом 355 тонн каждый, на пути к строительной площадке преодолеют по воде 3000 км.

«Первый из этих четырех парогенераторов был изготовлен на 8 месяцев раньше планируемого изначально срока. Сроки ключевых производственных операций при изготовлении комплекта были снижены в два раза. Этому способствовало то мощное и интенсивное развитие компании, которое сейчас происходит. Мы значительно усилили производственную базу, внедрили цифровые технологии, продолжаем повышать эффективность и развиваем персонал. В итоге сегодня мы начинаем отгрузку комплекта уже для второго блока первой в Турции АЭС.

В этом событии для нас ключевым фактом является то, что это „очередная“ отгрузка. Мы можем констатировать, что производство оборудования для ядерной энергетики на заводе вышло на уровень стабильного „производственного ритма“ при максимальной загрузке производственных мощностей», — отметил генеральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов.Поставка изделий с «Атоммаша» заказчику осуществляется комбинированным путем. Сначала до порта Цимлянского водохранилища изделия доставят автомобильным транспортом.

Далее парогенераторы погрузят на баржу с помощью козлового крана грузоподъемностью 650 тонн и отправят в Турцию водным путем. Судно типа «река-море», из Волгодонска по реке Дон, пройдет по Азовскому морю, попадет в Черное море, затем преодолеет пролив Босфор, через Мраморное море и пролив Дарданеллы выйдет в Эгейское и Средиземное моря к площадке строительства АЭС «Аккую».