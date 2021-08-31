В Хабаровском крае завершено строительство завода по производству пеллет

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Крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока RFP Group завершил строительство завода по производству топливных гранул (пеллет) в Амурске Хабаровского края. Средства на создание нового производства предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) и Инвестиционный фонд Mirainovate (Япония, предыдущее наименование Prospect Co., Ltd.).

Общие инвестиции в строительство завода превысили 2,5 млрд рублей. При этом 500 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). В ходе реализации проекта создано 76 высокопроизводительных рабочих мест.

Для RFP Group новый завод является третьим и завершающим этапом по созданию дальневосточного центра глубокой переработки древесины в Хабаровском крае. На первом этапе компания в 2013 году запустила завод по производству лущеного хвойного шпона объемом 300 тысяч кубометров в год, на втором этапе в 2017 году был открыт завод по производству пиломатериалов хвойных пород объемом 250 тысяч кубометров в год.

После ввода в эксплуатацию завода по производству топливных гранул RFP Group смогла перейти на комплексную и безотходную переработку древесины. Плановая мощность по выпуску пеллет составляет 100 тысяч тонн в год.

Создание нового завода отвечает государственной задаче по повышению объемов переработки древесины и изготовлению высокомаржинальной продукции. Кроме того, реализация проекта будет способствовать решению задач национального проекта «Экология».

Топливные гранулы — экологически чистое топливо с низким содержанием золы. Они могут использоваться как в бытовых отопительных системах, так и в промышленных котлах. Низкое выделение СО2 в атмосферу при сжигании снижает нагрузку на окружающую среду по сравнению с другими видами топлива, например, древесным углем.

Сырьем для производства пеллет станут отходы деревопереработки заводов по изготовлению лущеного шпона и пиломатериалов. Качество сырья позволяет выпускать пеллеты высокого качества.