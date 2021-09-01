В пригороде Иркутска открылась новая школа

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В жилом комплексе «Юго-Западный» п.Луговой открылась новая школа. Её строительство велось в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Современная школа». Общая стоимость объекта 1,2 млрд. рублей. Сегодня здесь состоялось торжественное открытие. Обучение организовано в одну смену при пятидневном режиме для 1275 учащихся. Здесь оборудованы актовый, конференц, спортивный, читальный и хореографический залы, шесть компьютерных классов, два лингафонных кабинета, студии живописи, 70 учебных кабинетов, включая кабинеты дополнительного образования. При школе действуют два бассейна: с чашей — 25 м и 8,5 м. Инфраструктура школы включает стадион, многофункциональную спортивную и детскую площадки. Школа будет являться филиалом Марковской СОШ.

© irkobl.ru

© irkobl.ru