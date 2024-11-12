стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
lapshin-89 12 ноября 2024, 06:30 Детские сады и школы

В Иркутске построена новая начальная школа

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © irkobl.ru

В Иркутске построен начальный блок школы № 53 на улице Севастопольской. Строительство трёхэтажного здания начальной школы началось в декабре 2021 года по национальному проекту «Образование». Из федерального, областного и местного бюджетов на проведение работ было выделено более 696 млн рублей. Новое здание начальной школы состоит из четырёх блоков. Помимо 20 учебных классов на 25 человек, здесь оборудованы кабинет логопеда, две игровые комнаты, обеденный зал, библиотека с читальным залом, спортзал, медицинский блок. На пришкольной территории оборудованы спортивные площадки и зоны отдыха. Школьный стадион оснащён беговыми дорожками и спортинвентарем для занятий на свежем воздухе.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://irkobl.ru/news/3969644/

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


Иркутск, образование, новая школа
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,