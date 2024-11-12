В Иркутске построена новая начальная школа

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В Иркутске построен начальный блок школы № 53 на улице Севастопольской. Строительство трёхэтажного здания начальной школы началось в декабре 2021 года по национальному проекту «Образование». Из федерального, областного и местного бюджетов на проведение работ было выделено более 696 млн рублей. Новое здание начальной школы состоит из четырёх блоков. Помимо 20 учебных классов на 25 человек, здесь оборудованы кабинет логопеда, две игровые комнаты, обеденный зал, библиотека с читальным залом, спортзал, медицинский блок. На пришкольной территории оборудованы спортивные площадки и зоны отдыха. Школьный стадион оснащён беговыми дорожками и спортинвентарем для занятий на свежем воздухе.

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