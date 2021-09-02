Московский НПЗ начал строительство комплекса глубокой переработки нефти

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Московский НПЗ «Газпром нефти» приступил к активной фазе строительства комплекса глубокой переработки нефти. На строительной площадке будущего блока получения водорода забита первая свая. Благодаря реализации проекта Московский НПЗ увеличит глубину переработки нефти почти до 100%, получит возможность отказаться от производства мазута и перейдет на безотходное производство. Современные технологии обеспечат столичный регион дополнительными объемами бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Чистый и экологичный водород, произведенный комплексом, может быть использован, в том числе, в качестве моторного топлива.

Комплекс является ключевым проектом третьего этапа модернизации, которую проводит «Газпром нефть». Завершить проект планируется к 2025 году. В создании комплекса глубокой переработки нефти применяют лучший мировой опыт. Проект реализуют при участии компаний из Италии, Испании, Южной Кореи, при этом в строительстве, в первую очередь, используют оборудование российских производителей.

«Процессы глубокой переработки нефти — это лучшие технологии и максимальная эффективность, доступные на сегодняшний день, которые применяются в модернизации Московского НПЗ. Важнейшим направлением развития остается реализация экологических проектов, которые предусматривают как обновление производства с применением природоохранных технологий, так и расширение выпуска экологичной продукции», — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

«Москва уделяет большое внимание экологии, в том числе в рамках реализации целей устойчивого развития ООН. В настоящий момент город закупает электробусы по контрактам жизненного цикла, мы даем субсидии и льготные займы промышленным предприятиям, которые модернизируют свои линии. Само собой, новая техника соответствуют более высоким экологическим стандартам. Приятно отметить, что и современная промышленность, как, например, Московский НПЗ также стараются сделать столицу более экологичной и предложить лучшие решения для развития Москвы. Впоследствии город может рассмотреть возможность использования водородных топливных элементов на столичном транспорте», — отметил представитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Справка

«Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций 700 млрд рублей до 2025 года. В рамках первого этапа программы были построены и модернизированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Сейчас продолжается реализация второго этапа, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.