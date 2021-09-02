Группа «Интер РАО» завершила ввод в эксплуатацию новой Приморской ТЭС в Калининградской области

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В Калининградской области после завершения строительства и выполнения комплекса испытаний введён в эксплуатацию третий энергоблок Приморской ТЭС.

Таким образом, Приморская ТЭС мощностью 195 МВт введена в эксплуатацию. Основным топливом для Приморской ТЭС является уголь, что снижает зависимость от газа и позволяет диверсифицировать топливный баланс Калининградской энергосистемы. Ввод в эксплуатацию Приморской ТЭС является завершающим этапом программы сооружения новых объектов генерации «Интер РАО» в Калининградской области.

Первый блок Приморской ТЭС с 1 августа 2020 года получил право торговли на оптовом рынке электроэнергии и мощности, с 1 сентября 2020 года второй энергоблок Приморской ТЭС получил право торговли на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS