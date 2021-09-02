На заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке запущен новый цех механообработки ГБЦ

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Mazda Sollers планово углубляет локализацию своего завода во Владивостоке.

2 сентября во Владивостоке запустили вторую очередь завода двигателей «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Введен в строй новый цех механообработки головок блока цилиндров (ГБЦ) для двигателей Mazda SkyActiv-G. Это полностью роботизированное производство, которое включает 22 единицы автоматизированного оборудования с применением систем «компьютерного зрения» и 5 высокоточных станков контроля качества обработки.

Завод «Мазда СоллерсМануфэкчуринг Рус» действует с 2018 года. За прошедшее время в производство инвестировано более 4 млрд рублей.

За последние два года здесь произвели 40 тысяч двигателей на экспорт, главным образом для рынков Японии и Австралии. Доля производимой здесь продукции в общем объеме продукции российского автопрома, идущей на экспорт, — 17%. При этом в следующем году предприятие планирует выйти на уровень уже 25%.

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В год предприятие может обрабатывать до 50 тысяч ГБЦ. Инвестиции в проект оцениваются в более чем 4 млрд рублей.

«Новая очередь завода двигателей — это механообрабатывающее производство, которое по праву считается сердцем любого моторного завода. Совместно с нашими японскими партнерами мы создали уникальный для Дальнего Востока высокотехнологичный производственный участок. С запуском новой очереди завода двигателей мы существенно увеличиваем уровень локализации выпускаемых моторов, создаем новые рабочие места и формируем первый подобный центр компетенций в области высокоточной механообработки комплектующих для ДФО», — заявил глава «Соллерс Авто» Вадим Швецов.

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В июне Швецов говорил, что группа Sollers планирует полностью локализовать производство сначала моторов Mazda во Владивостоке, а затем и автомобилей.

Напомним, завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке работает с 2012 года. Это совместное предприятие компании Mazda Motor Corporation и ПАО «Соллерс». На нем собираются кроссоверы Mazda CX-5, CX-9, CX-30 и седан Mazda 6.

В июле 2019-го во Владивостоке выпустили первые моторы. На заводе собирают только одну модель двигателя — 2,0-литровый бензиновый агрегат Mazda Skyactiv-G мощностью 150 л.с., экологического класса «Евро-5». Моторный завод занимает площадь 14 тысяч кв. м, вся его продукция поставляется на экспорт — на предприятие Mazda в Японии. По итогам 2020-го во Владивостоке собрали 20 тысяч двигателей, проектная мощность — 50 тысяч штук в год.