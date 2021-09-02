Филиал МГУ открылся в Сарове
Филиал МГУ открылся в Сарове © vremyan.ru
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова открылся в Сарове, Церемония торжественного открытия состоялась 1 сентября.
Академический хор Нижегородского государственного университета также исполнил Гимн России, под звуки которого магистрант МГУ Анастасия Лобанова и научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев подняли флаги.
В филиале будут готовить магистрантов по пяти направлениям, таким как «Вычислительные методы и методика моделирования», «Суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных», «Теоретическая физика», «Экспериментальные электромагнитные поля, релятивистская плазма, аттосекундная физика», «Лазерная нелинейная оптика и фотоника».
Известно, что наставниками студентов станут ученые ведущих научных институтов РАН. Также в перспективе у магистрантов будет трудоустройство на предприятия ГК «Росатом».
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