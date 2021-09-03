Компания «Сибеко Авиа Комфорт» разработала новые сиденья для железнодорожного транспорта

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Компания «Сибеко Авиа Комфорт», резидент Технопарка «Университетский», представила свою новую разработку — сиденья для железнодорожного транспорта. Разработка была представлена на юбилейном международном железнодорожном салоне пространства 1520 «PRO//Движение.ЭКСПО». Компания представила сиденья для железнодорожного транспорта показав новинки пассажирских кресел: EVO ЖД, каркасное сиденье, кресла машинистов: D16S механика и D16S пневматика.

Специалисты посетившие стенд компании отметили комфортность и эргономику нового пассажирского кресла EVO ЖД, которое в ближайшее время придет на смену действующему пассажирскому креслу «New Style», применяемому на данный момент в «Ласточках». Представителями отрасли было отмечено удобство и высокая степень локализации производства кресел машиниста D16S.

Проект компании «Сибеко Авиа Комфорт» возник в результате наработок и опыта членов команды в проектировании и производстве сидений для различных видов общественного транспорта.

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Результаты выставки в Щербинке:

Проведено более 15 встреч и переговоров с действующими и потенциальными клиентами, достигнуты договоренности о проработке и поставках пассажирских кресел и кресел машиниста с крупными заводами и представителями ЖД отрасли

В ходе выставки и встреч с партнерами обсудили проблемы, существующие в отрасли, а коллеги поделились опытом в решении задач и возникающих трудностей.

Проект, развиваемый в технопарке: разработка сверхлегких систем пассивной безопасности эконом и бизнес класса для отечественных летательных аппаратов.

«PRO//Движение.Экспо»

Порядка семи тысяч гостей привлёк Международный железнодорожный салон пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо» в деловые дни мероприятия.

К работе салона присоединились 25 стран-участниц, «PRO//Движение.Экспо» в очередной раз подтвердил статус площадки международного уровня.

В рамках работы салона подписано 13 соглашений о сотрудничестве, общая сумма которых составила порядка 50 млрд рублей.

Более тысячи человек приняли участие в деловой программе, которая в этом году включала в себя 25 тематических круглых столов, дискуссий и заседаний, охвативших широкий спектр профессиональных вопросов: от инжиниринга в области транспортного машиностроения и технологий устойчивого развития до экономики, цифровизации, в том числе внедрения беспилотного подвижного состава. В фокусе внимания экспертов оказались темы защиты окружающей среды и внедрения инновационных решений в отрасли.

«Текущий год объявлен в Европе Годом железных дорог, в России, как уже говорил, — Годом науки и технологий, а в холдинге „РЖД“ — Годом экологии. Поэтому мероприятия деловой программы юбилейного салона мы решили посвятить этим тесно связанным между собой ключевым темам. Сегодня бизнесу выгодно быть экологичным. Это не просто модный тренд. Прежде всего — это высокотехнологичные, быстро растущие рынки, приоритет направления инвестиций в которые будет только нарастать. Мы стремимся поддерживать и развивать „зеленые“ преимущества железнодорожного транспорта, внедряем энерго- и ресурсосберегающие, экологически безопасные, в том числе инновационные, технологии, обеспечиваем постоянное повышение эффективности своей природоохранной деятельности», — прокомментировал генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

В общей сложности участие в юбилейном Международном железнодорожном салоне «PRO//Движение.ЭКСПО» приняло более 154 компаний-экспонентов.

Помимо насыщенной деловой и выставочной программы, на площадке представили уникальную динамическую экспозицию подвижного состава под наименованием «От истории к инновациям». Посетители салона смогли увидеть в действии настоящий парад локомотивов: от паровоза «Ь», выпущенного в 1897 году, до самых современных машин. Кроме того, после показа все желающие смогли покататься на беспилотной «Ласточке» — самом современном составе.

Юбилейный Международный железнодорожный салон «PRO//Движение.ЭКСПО» проходил в подмосковной Щербинке 26—29 августа 2021 года. Последние два дня салона завершит масштабный праздник, посвящённый железнодорожному транспорту — День открытых дорог.

Сегодня «PRO//Движение.ЭКСПО» — это открытая международная отраслевая площадка, которая помогает выстраивать компаниям эффективные бизнес-коммуникации, а также продемонстрировать новейшие образцы техники и оборудования. История салона началась с открытия в 1971 году на территории ВНИИЖТа крупнейшей железнодорожной выставки «Подвижной состав», которая стала знаковым международным событием для транспортной отрасли в Евразии.

https://railwayexpo.ru/ru/