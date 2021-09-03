Новинки малой авиации на авиасалоне «МАКС-2021»
СМИ в новостях с международного авиакосмического салона обычно рассказывают только о военных самолётах или вертолётах, или о таких, которые покупают авиакомпании для перевозки пассажиров. На авиацию общего назначения они внимания не обращают.
Между тем на МАКС 2021 впервые показали сделанный в Жуковском лёгкий двухместный самолет Сигма-7 с расположением экипажа «бок о бок», хорошим панорамным обзором, двигателем Ротакс 912, толкающим воздушным винтом и со складным крылом для удобства хранения и поездок по автодорогам.
В Ейском районе Краснодарского края на базе Ан-2 построили двухмоторный самолёт ТР-301 ТВИН.
В Перми модернизировали вертолёт «Орлан».
Также на этом МАКС продали первый вертолёт «Скаут»
Подробные новости из авиации общего назначения на МАКС-2021 можно посмотреть в 118 выпуске авиационной телепрограммы FlightTV ©Видео с youtube.com
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