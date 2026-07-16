За три года пензенский гидроавиаслёт стал визитной карточкой города. И это не преувеличение. Слёт поддерживает правительство Пензенской области, выделившее в этом году на его проведение десять миллионов рублей в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», а на открытии выступили губернатор региона и руководительница приволжского МТУ. Как пример государственной поддержки, в России впервые, насколько мы знаем, разрешили посадку частных самолётов на действующую автомобильную дорогу, чтобы сухопутным авиаторам было удобно прилететь прямо на авиашоу, а зрителям ― наблюдать прямо в черте города за посадками и взлётами не только амфибий, но и обычных аэропланов.
Как обычно, в выпуске мы рассказываем истории частных пилотов. Как они путешествовали на личных гидросамолётах через всю страну из Подмосковья на Камчатку, как люди начинают летать и зачем вообще приходят в авиацию. Устраивайтесь поудобнее, и приятного просмотра
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