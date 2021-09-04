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Добыча и разведка полезных ископаемых

На месторождении в Каспийском море компания Лукойл запустила вторую отечественную буровую платформу

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В Астрахани дан старт второму этапу эксплуатационного бурения на морском ледостойком стационарном комплексе № 2 (МЛСК-2) месторождения им. В. Филановского. Второй этап направлен на поддержание проектного уровня добычи 6 млн тонн нефти в год.

Общие накопленные инвестиции ЛУКОЙЛа в развитие месторождений российского сектора Каспийского моря превышают $9 млрд. «ЛУКОЙЛ с нуля открыл для России новую нефтегазовую провинцию на Каспии — одну из крупнейших в новой истории нашей страны.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!
Источник: https://vk.com/lukoil?w=wall-67011832_7154

добыча нефти, инфраструктура, Лукойл, Астраханская область
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