В Кингисеппе началось строительство предприятия по производству аммиака и карбамида
В городе Кингисепп Ленинградской области в год 20-летия компании «ЕвроХим» состоялась церемония начала активной стадии строительства предприятия по производству аммиака и карбамида стоимостью 125 млрд рублей.
Мощность нового предприятия «ЕвроХим Северо-Запад-2» составит 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год. Выпуск первой продукции и достижение проектных показателей планируется уже в 2023 году. Планируется создать более 400 высокотехнологичных рабочих мест.
Этот проект является второй очередью развития промышленной площадки компании «ЕвроХим» в городе Кингисепп. В рамках первой очереди в июне 2019 года уже запущен завод по производству 1 млн тонн аммиака в год.
Предприятие «ЕвроХим Северо-Запад-2» поможет углубить переработку природного газа в России, обеспечит прирост ежегодного неэнергетического экспорта России на 0,4 млрд долларов в год и дополнительные бюджетные поступления, что сыграет значительную роль в развитии Ленинградской области.
На производствах аммиака и карбамида запроектирован замкнутый цикл водооборота, что позволит забирать и очищать воду любого качества и использовать ее в технологическом процессе многократно, исключая, при этом, производство стоков. Эта система позволит использовать на производственные нужды сточные воды с действующих рядом расположенных производств, что благотворно скажется на экосистеме местной реки Луга и, как следствие, на бассейне Финского залива в целом.
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05.09.2122:41:47