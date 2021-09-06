В Москве введен в строй участок Северо-Восточной хорды между Открытым и Ярославским шоссе

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В Москве открылось движение по участку Северо-Восточной хорды между Открытым и Ярославским шоссе с транспортной развязкой на проспекте Мира.

Магистраль соединяет семь крупных городских магистралей и 15 улиц, проходит от Бусиновской развязки до Косинской развязки, до Некрасовки, от санкт-петербургской платной дороги до строящейся дороги на Казань.

СВХ — самая большая магистраль города — практически готова. В следующем году планируется открыть её в полном объеме. Хорда соединит две крупные федеральные магистрали: «Москва — Санкт-Петербург» и строящуюся «Москва — Казань». Разгрузит ЦКАД, МКАД, практически половину городских дорог.

В рамках нового участка построено 12,4 километра дорог, включая шесть эстакад, уже запущенный досрочно Богородский путепровод через пути МЦК, а также подземный пешеходный переход в районе станции МЦК «Белокаменная». Входит в него и транспортная развязка с проспектом Мира, которая обеспечит комфортное бессветофорное движение как по самой Северо-Восточной хорде, так и по Ярославскому шоссе. Перераспределение потоков, которое произошло с запуском этого участка, снизило нагрузку на Ярославку, северо-восточный участок МКАД и Енисейскую улицу. По оценке экспертов благодаря этому улучшилось транспортное обслуживание свыше чем 350 тысяч жителей близлежащих районов — Свиблово, Ярославского, Ростокино, Метрогородка и Богородского.

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Общая протяженность новой трассы — порядка 40 километров. Но с учетом сооружения съездов и реконструкции прилегающих улиц будет построено около 120 километров новых дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей протяженностью примерно 38 километров и 21 пешеходный переход.

Готовность Северо-Восточной хорды сейчас составляет 80 процентов.

Эта хорда обеспечит диагональную связь между севером, северо-востоком и юго-востоком столицы. В районе Большой Академической улицы она соединится с Северо-Западной хордой, а в районе шоссе Энтузиастов — с Юго-Восточной хордой, став составной частью хордового кольца, которое замкнется в 2023 году. Еще раньше — до 2023 года, Северо-Восточная хорда соединится в районе Некрасовки со строящейся дорогой на Казань.