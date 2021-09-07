«Евраз КГОК» применяет цифровое моделирование для изготовления запчастей оборудования

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На Качканарском горно-обогатительном комбинате в Свердловской области внедрена технология 3D-моделирования для изготовления деталей для технологического оборудования с использованием современного 3D-сканера.

В процессе деталь сканируется при помощи позиционных меток и создается ее виртуальная модель, которая в дальнейшем передается на изготовление отечественным производителям. Использование 3D-сканирования позволяет сократить время и затраты на изготовление деталей. Инвестиции компании в приобретение 3D-сканера составили 8 млн рублей.

«Использование современных технологий для изготовления деталей позволяет сделать производственный процесс более стабильным, исключить внеплановые простои, — отмечает исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев. — При проведении горных работ мы применяем новейшую высокопроизводительную технику, а в проектировании и конструировании — прогрессивные технологии 3D-сканирования».

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Технологии 3D-сканирования для изготовления деталей также применяется на ЕВРАЗ Нижнетагильском металлургическом комбинате.