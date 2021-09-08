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Транспорт и логистика

Группа ГАЗ представляет городские электробусы нового поколения

 © daily-motor.ru

«Группа ГАЗ» представляет высокоэкологичные городские автобусы нового поколения ГАЗ CITYMAX в рамках Международной выставки коммерческого транспорта COMTRANS 2021. Новая линейка автобусов создана на единой унифицированной платформе, на которой будет разрабатываться широкий модельный ряд дизельных, газовых, электрических и водородных автобусов. На выставке компания представила первые две модели нового поколения: электробус большого класса и автобус среднего класса с дизельным мотором экологического стандарта «Евро-6». Выставка открыта в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве с 7 по 11 сентября.

E-CITYMAX 12 — электробус нового поколения большого класса. Модель оснащена батареями Microwast типа NMC емкостью до 350 Квт*ч, которые обеспечивают увеличенный до 200 км запас хода на одной зарядке. В электробусе E-CITYMAX 12 реализована возможность зарядки батарей тремя способами: ультрабыстрая пантографная за 1,5 часа, быстрая пистолетная за 2,5 часа и ночная за 7 часов. Батареи оснащены автономной системой термостатирования, которая в автоматическом режиме охлаждает батареи летом и подогревает зимой до оптимальной рабочей температуры, что позволяет стабилизировать запас хода электробуса на протяжении всего срока службы батарей. Общая пассажировместимость E-CITYMAX 12 составляет 85 пассажиров, предусмотрено 36 посадочных мест и место для инвалидной коляски. Новинка получила независимую подвеску, которая обеспечивает лучшую плавность хода на дорогах с плохим покрытием. Автобус E-CITYMAX 12 будет выпускаться на Ликинском автобусном заводе «Группы ГАЗ»

 © carsweek.ru

Для снижения рисков ДТП автобусы укомплектованы электронными помощниками водителя, включая предупреждение о препятствии впереди, контроль слепых зон, систему предупреждения о выезде за полосу движения, распознавание дорожных знаков, адаптивное освещение, подсветку поворота, автоматические стеклоочистители, контроль состояния водителя. Новая линейка автобусов CITYMAX оснащается масштабируемой электронной бортовой системой для постоянного мониторинга работы транспортного средства, его систем и компонентов.

В автобусах установлены USB-зарядки и WiFi-роутеры. Двухзонный климат-контроль и увеличенный объем воздуховодов делают пребывание в автобусе комфортным в любую погоду. Система кондиционирования салона имеет функцию обеззараживания воздуха, что особенно актуально в условиях замкнутого пространства и большого скопления людей в сложной эпидемиологической обстановке.

 © daily-motor.ru

В автобусах ГАЗ CITYMAX реализована система «чистого пола», при которой на полу отсутствуют какие-либо крепления, а все сидения и поручни крепятся к боковине кузова. Такое конструктивное решение позволяет обеспечить широкие проходы между рядами сидений, расширяет возможности для создания различных вариантов планировки и облегчает мойку салона.

Кузов автобусов изготовлен с применением современных композитных материалов, которые отличаются легкостью, практичностью и не подвержены коррозии. Снижение массы кузова, достигнутое благодаря применению композитных материалов, позволяет увеличить пассажировместимость и сократить расход топлива/энергопотребления в автобусах. За счет применения инновационных материалов в автобусах ГАЗ CITYMAX значительно снижен уровень шума. Увеличенная жесткость кузова повышает уровень безопасности в случае возникновения ДТП.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/129360

ГАЗ, электробус, общественный транспорт
  • Нет аватара Solto_Clan
    08.09.2110:16:50

    Отлично, что представляют новинки автобусов. Но, кроме Москвы и Питера вряд ли регионы могут позволить купить такие автобусы. Так что не плюсую.

    #1239262
    • Нет аватара termometrix
      08.09.2114:30:31

      Думаю не нужно делать поспешных выводов.Экономика российских регионов растет.

      #1239283
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        08.09.2114:43:01

        Думать надо не только о настоящем времени, но и будущем.

        Будущее это в боьшой степени электротанспорт тоже трамвайный. Вообщем вопрос государственного уровня, госполитики и госрегулирования.

        Большой международной политики тоже.

        #1239286
    • Нет аватара mr A
      08.09.2115:15:22

      Ну, дизельные и газовые в регионах возьмут. Электробусы дороги, но они уже серийный продукт, так что может статься, что и ценник может снизиться. А вот водоробусы… На России24 представитель ГАЗа в интервью озвучил, что водоробус в данный момент дороже электробуса в 3 раза. Если я его правильно понял. Тут действительно, по регионам такая техника появится не скоро. С другой стороны, начинать то с чего-то надо.

      Отредактировано: mr A~15:17 08.09.21
      #1239289
  • Нет аватара treins
    08.09.2116:58:58

    Наконец хороший дизайн у Газа

    #1239294
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