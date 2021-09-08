Первый Ил-76МД-90А, собранный в АО «Авиастар-СП» на новой поточной линии, передан заказчику

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Первый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (RF-78661), собранный на новой поточной линии сборки ульяновского авиастроительного предприятия АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК в составе Госкорпорации Ростех) передан в авиаполк ВТА, базирующийся в Ульяновске. Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

«Это важный этап для коллектива ульяновских самолетостроителей, подтверждающий способность эффективно решать все поставленные задачи. Благодаря модернизации производственных мощностей и внедрению нового технологического процесса завод в ближайшей перспективе планирует стабильно наращивать серийный выпуск самолетов с выходом на темпы производства 12 воздушных судов в год. Для реализации масштабной производственной программы предприятие активно ведет прием новых работников», — отметил управляющий директор АО «Авиастар-СП» Сергей Шереметов.

В отличие от ранее используемой технологии новая поточная линия позволяет снизить трудоёмкость сборки самолета. Линия состоит из десяти производств для стыковки отсеков фюзеляжа, крыла, хвостового оперения и станций для монтажа силовых установок и систем воздушного судна. Она оснащена системой лазерного позиционирования агрегатов, которая обеспечивает высокую точность стыковки всех элементов самолета.

В настоящее время в производстве АО «Авиастар-СП» готов к передаче на испытания очередной тяжелый транспортник Ил-76МД-90А. В цехах предприятия в разной степени готовности находятся еще несколько воздушных судов данной модификации.