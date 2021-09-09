Рекордная скважина Приразломного месторождения запущена в эксплуатацию

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«Газпром нефть» завершила строительство новой добывающей скважины на Приразломном месторождении в Баренцевом море. Индекс сложности направленного бурения (DDI*) составил 7,05 — такой показатель является одним из самых высоких в России и позволяет отнести новый объект к категории сверхсложных. Протяженность скважины превысила 6,6 км, что стало новым рекордом для морских месторождений компании.

Процесс строительства в онлайн-режиме дистанционно сопровождали специалисты Центра сопровождения бурения «Геонавигатор», расположенного в Санкт-Петербурге. Точность проводки скважин по оптимальной траектории обеспечивает использование методов предиктивной аналитики. Для дальнейшего совершенствования процессов бурения «Газпром нефть» поэтапно внедряет технологии, основанные на применении нейросетей и систем машинного обучения.

Скважинный фонд Приразломного насчитывает уже 23 объекта, протяженность которых увеличивается по мере освоения месторождения и вовлечения в разработку все более удаленных от добывающей платформы участков. До конца 2021 года оператор проекта — компания «Газпром нефть шельф» — планирует построить еще одну скважину, что даст возможность нарастить темпы добычи. В 2020 году на Приразломном добыто 3,27 млн тонн нефти, а всего за время промышленной эксплуатации месторождения потребителям было отгружено более 15 млн тонн.

Справка

Приразломное нефтяное месторождение расположено в юго-восточной части Баренцева моря в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти составляют 79 млн тонн. Лицензия на разработку Приразломного месторождения принадлежит ООО «Газпром нефть шельф», дочернему обществу «Газпром нефти». Промышленная разработка Приразломного месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года.

Специально для разработки месторождения в России была создана морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная», которая обеспечивает выполнение всех технологических операций: бурение, добычу, хранение нефти, подготовку и отгрузку готовой продукции. Платформа рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым жестким требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки

* Индекс сложности направленного бурения (DDI, Directional Difficulty Index) — показатель сложности траектории скважин. Индекс рассчитывается при проектировании траектории скважин и учитывает измеренную глубину по стволу, отход скважины от вертикали, параметры изменения пространственного угла и глубину скважины по вертикали. Индекс свыше 6,8 относит объекты к самой высокой — четвертой — категории сложности.