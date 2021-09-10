В Пензе благодаря нацпроекту введен в эксплуатацию Бакунинский мост

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Сегодня в столице Пензенской области открыто движение транспорта по Бакунинскому мосту. Объект сдан в эксплуатацию после двухлетней реконструкции по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Протяженность обновленного моста составляет 134,6 м. Предусмотрены три полосы движения с возможностью увеличения их до четырех, обустроены пешеходная зона и велосипедная дорожка. Выполнены работы по устройству ливневой канализации, архитектурной подсветки моста и набережной, освещению проезжей части моста и подходов, переустройство наружных сетей газоснабжения, электроснабжения и сетей связи. На реализацию комплекса мероприятий по реконструкции Бакунинского моста было выделено 932 млн рублей, из них 850 млн рублей — средства федерального бюджета.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

Бакунинский мост соединяет две части города, разделенные рекой Сурой. Он был построен в 1963 году, и ни разу не реконструировался, а периодические ремонты не могли остановить разрушительные процессы. В результате суммарный износ сооружения составил порядка 70%, и его признали аварийным. Движение транспорта на объекте перекрыли в сентябре 2019 года, и теперь это новое, соответствующее всем нормативным требованиям искусственное сооружение, выполненное из самых современных материалов.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

Всего в текущем году на реализацию дорожных мероприятий в регионе из федерального бюджета направлено почти 3,5 млрд рублей, из них 3 млрд рублей — на реализацию дорожного нацпроекта.

Кроме того, в июне этого года вышло распоряжение Правительства РФ о выделении из резервного фонда дополнительно 30 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в регионах. Так, Пензенская область получила бюджетные ассигнования в размере 400 млн рублей на развитие дорожной сети.

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© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru