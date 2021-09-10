В Пензенской области завершен проект молочного комплекса на 7200 голов дойного стада

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«Русская молочная компания» (дочерняя компания сингапурской «Олам Интернешнл», входит в ТОП-3 крупнейших производителей молока в России) в полном объеме завершила реализацию проекта строительства молочного комплекса на 7200 голов дойного стада в Сердобском районе Пензенской области. Совокупный объем инвестиций в проект за все время его реализации составил 7 млрд рублей. Финансовым партнером выступил АО «Россельхозбанк». Строительство современного крупного молочно-товарного комплекса позволило создать в регионе более 400 рабочих мест.

Проект был реализован в несколько этапов. «Русмолко» ввела в эксплуатацию первую очередь комплекса на 5200 голов в конце 2019 года, а в начале 2021 года приступила к реализации проекта расширения фермы до 7200 голов дойного стада.

Выход комплекса на полную мощность запланирован на 2022 год и предполагает рост производства молока до 300 тонн в сутки или свыше 100 000 тонн молока высшего сорта в год. Молочная ферма вмещает 17 500 голов высокопродуктивного скота голштинской породы.

«Проект, который мы реализовали в Пензенской области — это яркий пример эффективного взаимодействия бизнеса и власти, направленного на возрождение села, привнесение в агросектор новых технологий, усиление социальной составляющей. Запуск нового предприятия не только обеспечил значительный рост объемов производства молока-сырья, но и внес свой вклад в социальное развитие региона через увеличение налоговых отчислений, создание новых рабочих мест, появление новых бизнесов в смежных отраслях. Важно отметить, что на комплексе мы ставим во главу угла инновационные технологии, что делает работу на селе привлекательной для специалистов с высоким уровнем профессиональной подготовки, навыками работы на новейшем оборудовании, знанием современных компьютерных программ. Именно таких людей мы ждем у себя в компании и готовы обеспечить их высокой заработной платой и достойными условиями труда», — сказал генеральный директор «Русмолко» Суманта Кумар Де.

Отмечено, что только в бюджет Сердобского района поступает порядка 40 млн рублей. Если говорить обо всех уровнях бюджета, то более 540 млн рублей. Это серьёзное предприятие с солидными оборотами и большой налоговой ответственностью.

Молочный комплекс в Сердобске — это современное предприятие с высоким уровнем автоматизации всех производственных процессов. Здесь внедрены программы новых энергосберегающих и экологически безопасных технологий. Производственные мощности комплекса включают 10 просторных коровников, площадку для содержания молодняка. Доильно-молочный блок с тремя доильными залами позволяет одновременно доить свыше 1000 голов в час. Кроме того, на комплексе предусмотрена автоматизированная система навозоудаления, цех по переработке навоза и производству подстилки.

Инновационный подход подготовки к доению позволяет снизить уровень маститных заболеваний и улучшить молокоотдачу у коров. Роботы обеспечивают постоянную доступность кормосмеси на кормовом столе.

Особое внимание уделяется условиям содержания и выращивания животных: внедрена улучшенная система расположения стойл в коровниках, установлена современная система вентиляции и охлаждения скота, увеличен фронт кормления в секциях для дойного стада.

На комплексе представлена инновационная система выращивания телят с рождения до 6 месяцев, которая предусматривает применение автоматизированных систем кормления, взвешивания и мониторинга здоровья.