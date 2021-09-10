Первые трамваи запустили в Таганроге после начала модернизации всей трамвайной сети города

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В Таганроге на 10 км обновленных путей вышли первые современные трамваи. В них установлены системы оплаты проезда, камеры видеонаблюдения, автоинформаторы, мультимедийные экраны и системы климат-контроля. Синара-Городские транспортные решения реализует первый в России проект комплексной модернизации всей трамвайной сети.

Оплатить проезд можно картой, с помощью QR-кода, через мобильное приложение «Таганрогский трамвай». Оператором системы оплаты проезда и разработчиком мобильного приложения является ООО «Датапакс». «Приложение уже доступно для скачивания в Google Play и App Store. Оно позволяет отследить местоположение нужного трамвая в режиме реального времени, прогноз прибытия транспорта на остановку, а также узнать расписание маршрутов общественного транспорта», — сообщили в пресс-службе Датапакса

«Таганрогский трамвай» — первый и пока единственный в России проект по модернизации трамвайной сети. Всего в Таганроге планируется модернизировать 45,5 км трамвайных путей, построить депо и восемь тяговых подстанций, выпустить на маршруты 60 современных трамваев, вместимостью 116 человек.

Кредитное соглашение было подписано в рамках ПМЭФ-2021 в июне 2021, общая стоимость проекта модернизации трамвайной сети в городе составляет 11,8 млрд рублей. ВЭБ направит на финансирование проекта 1,45 млрд рублей.