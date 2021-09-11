Компания Гуфо отправила первые кофемашины на экспорт
Компания Гуфо, после успешного завоевания российского рынка и вытеснения итальянских кофемашин, приступила к их экспорту, первые 3 машины ушли на экспорт в Грузию.
Стоимость кофемашины составляет от 200 до 350 тыс. Так же компания Гуфо открыла новое производство в этом году, что позволит существенно увеличить производство.
Так же компания ведет разработку автоматической кофемашины и кофемашины для дома, первые прототипы будут готовы до конца 2021 года.
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