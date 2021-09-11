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Экспорт

Компания Гуфо отправила первые кофемашины на экспорт

 © i.imgur.com

Компания Гуфо, после успешного завоевания российского рынка и вытеснения итальянских кофемашин, приступила к их экспорту, первые 3 машины ушли на экспорт в Грузию.

Стоимость кофемашины составляет от 200 до 350 тыс. Так же компания Гуфо открыла новое производство в этом году, что позволит существенно увеличить производство.

Так же компания ведет разработку автоматической кофемашины и кофемашины для дома, первые прототипы будут готовы до конца 2021 года.

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com
Источник: https://www.instagram.com/gufo_coffee_machine/

Ярославская область, Гуфо, экспорт, Грузия
  • Нет аватара treins
    11.09.2119:36:16

    Вообще удивительная контора, появилась из неоткуда и за пару лет потеснила импорт.

    #1239506
  • Нет аватара andy239
    12.09.2100:00:23

    Такие вроде бы и небольшие новости, а очень приятно их видеть.

    #1239511
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