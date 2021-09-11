Компания Гуфо отправила первые кофемашины на экспорт

© i.imgur.com

Компания Гуфо, после успешного завоевания российского рынка и вытеснения итальянских кофемашин, приступила к их экспорту, первые 3 машины ушли на экспорт в Грузию.

Стоимость кофемашины составляет от 200 до 350 тыс. Так же компания Гуфо открыла новое производство в этом году, что позволит существенно увеличить производство.

Так же компания ведет разработку автоматической кофемашины и кофемашины для дома, первые прототипы будут готовы до конца 2021 года.

© i.imgur.com

© i.imgur.com