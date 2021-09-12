На предприятии компании «Нокиан Тайерс» представили новый автоматизированный склад продукции

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Новый высотный автоматизированный склад готовой продукции, который стал частью логистического комплекса компании во Всеволожске Ленинградской области, введен в эксплуатацию в 2020 году. Потребность в нем обусловлена тем, что сегодня завод во Всеволожске является основной производственной площадкой концерна — 82% всех легковых шин под брендом Nokian Tyres были произведены на нашем заводе в первом квартале 2021 года.

За счет уникальной технологии хранения здесь может находиться до 550 000 шин при том, что площадь склада составляет всего 16154 кв. м. Объем инвестиций в проект составил более 2,5 млрд рублей. Сегодня на предприятии, в том числе на новом складе, работают 1550 человек.

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Исполнительный вице-президент концерна Nokian Tyres, глава бизнес-подразделения Россия и Азия, Глобальный маркетинг Андрей Пантюхов подчеркнул, что сегодня это самый современный шинный склад — аналогов ему нет в России и мире.

Применяемая технология позволила увеличить емкость хранения, улучшить складскую логистику, сократить временные затраты на прием и отгрузку продукции. Например, перемещение шин по заводу и складу до транспортировки происходит автоматически, что позволяет существенно уменьшить в производственном процессе ручной труд.

© lenobl.ru

© lenobl.ru

© lenobl.ru

© lenobl.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!