В Приволжском округе началось строительство крупнейшего ветроэнергетического кластера

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Фонд развития ветроэнергетики — совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе ПАО «Фортум» и «Роснано» — приступил к строительству в Самарской области ветроэнергетического кластера суммарной мощностью 236,6 МВт.

Ветроэнергетичнеский кластер, в состав которого войдут Гражданская ВЭС, Покровская ВЭС и Ивановская ВЭС, станет крупнейшим объектом ветрогенерации в Приволжском федеральном округе. Станции начнут поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2022 года.

В настоящее время на Гражданской ВЭС, Покровской ВЭС и Ивановской ВЭС выполняются общестроительные работы: идет прокладка внутриплощадочных дорог, начинается устройство фундаментов ветроэнергетических установок. На территории ветропарков будут размещены 52 ветроэлектрических установки Vestas мощностью 4,55 МВт каждая. Производство основных компонентов — лопастей и башен — локализовано с участием Группы «Роснано» в Ульяновске и Таганроге (Ростовская область). Сборка гондол осуществляется на предприятии в Дзержинске (Нижегородская область). Степень локализации оборудования составит более 65%.

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами в целях инвестирования в строительство ветропарков. Управление Фондом осуществляет УК «Ветроэнергетика», принадлежащая ПАО «Фортум» и АО «Роснано» в равных долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Фонд получил право на строительство 1 823 МВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019-2023 гг.

Портфель полностью готовых и введенных в эксплуатацию объектов Фонда сегодня состоит из семи ветроэлектростанций суммарной мощностью 600 МВт, из которых 550 МВт в Ульяновской, Ростовской областях и Республике Калмыкии проданы совместному предприятию «Фортум» и РФПИ. На различной стадии реализации находятся объекты суммарной мощностью 731,6 МВт (50 МВт — в Ростовской области, 340 МВт — в Астраханской области, 105 МВт — в Волгоградской области, 236,6 МВт — в Самарской области).

В Группу «Роснано» входят акционерное общество «Роснано», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.