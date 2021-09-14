В Рязанской области открыт новый молочный комплекс «Вакинское Агро»

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14 сентября в Рыбновском районе тожественно открыта вторая очередь крупного молочного комплекса ООО «Вакинское Агро».

Новый животноводческий комплекс рассчитан на 2300 голов, это вторая очередь масштабного инвестиционного проекта, который был запущен в регионе в конце 2013 года. Тогда в Рязанской области начала работать самая крупная в Европе роботизированная ферма. Новый комплекс включает доильно-молочный блок, родильное и сухостойное отделения, коровники и телятники, комплекс силосно-сенажных траншей, ветеринарный блок, другие необходимые помещения и коммуникации. Объем инвестиций составил 1,52 млрд рублей. В год на новой ферме планируется производить 19,6 тыс. тонн молока. Реализация проекта позволила создать 57 рабочих мест.

На сегодняшний день предприятие входит в тройку региональных лидеров по валовому надою.