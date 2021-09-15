В Москве Киевское и Калужское шоссе связала еще одна дорога

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В Москве запустили движение по новой автомобильной дороге, связывающей Киевское и Калужское шоссе. Также открыли выезд из города Московского к станции метро «Филатов Луг».

Строительство четырехполосной дороги, связывающей Киевское и Калужское шоссе, — дублера МКАД, ЦКАД и дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — начали в марте 2018 года, а завершили в сентябре 2021-го, на три месяца раньше срока по контракту.

Трасса длиной 12 километров проходит от Киевского шоссе через деревни Середнево, Марьино (пересекается с дорогой Марьино — Саларьево) и Десну до Калужского шоссе. В районе поселка Филимонки построили мост через реку Ликову.

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На трассе расположено 19 светофоров, для пассажиров общественного транспорта поставили 34 современных остановочных павильона. Также вдоль дороги установили экраны, защищающие от шума, общей протяженностью 2,6 километра. Рядом с дорогой разбили 32,9 гектара газонов, высадили 1280 кустарников. Также в рамках проекта переложили 142 километра инженерных коммуникаций и построили пять локальных очистных сооружений.

© stroi.mos.ru

Новая дорога обеспечивает дополнительную связь между Киевским и Калужским шоссе и позволяет создать новые маршруты общественного транспорта. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание свыше 50 тысяч жителей расположенных рядом населенных пунктов, включая деревни Бурцево, Голенищево, Середнево, Марьино, Пенино, Староселье, Десну, поселки Филимонки, Марьино и другие. Очень важно снижение нагрузки на Киевское и Калужское шоссе, уменьшение перепробега транспорта и, как следствие, улучшение экологической обстановки.

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

Из Московского к «Филатову Лугу»

© sun9-63.userapi.com

Четырехполосную дорогу, соединяющую Московский с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, начали строить в марте прошлого года. Трасса длиной 2,3 километра стала альтернативным выездом из поселения Московский к станции метро «Филатов Луг». Она позволит организовать новые маршруты общественного пассажирского транспорта для жителей ТиНАО.

На дороге установили три светофора и два современных остановочных павильона. В районе станции метро «Филатов Луг» появилась временная разворотная площадка общественного транспорта. Также вдоль дороги установлены шумозащитные экраны общей протяженностью 334 метра. На прилегающей территории разбили восемь гектаров газонов, высадили 15 393 дерева и 14 235 кустарников. Кроме того, строители переложили более 12 километров инженерных коммуникаций и построили два локальных очистных сооружения.

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До открытия новой трассы свыше 80 тысяч жителей Московского были вынуждены добираться до метро по Киевскому шоссе, где в часы пик затруднен трафик. Теперь они смогут экономить на дороге до часа в день: путь до метро в час пик сократится почти в шесть раз, с 40 до семи минут.

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