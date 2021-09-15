Подписан приёмный акт на новый патрульный катер для Пограничной службы

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14 сентября 2021 года государственная комиссия подписала приёмный акт на патрульный катер проекта 1496М1 «Ламантин» в речном исполнении.

Проект катера разработан отделом перспективного судостроения АО «ССЗ «Вымпел» с учетом требований Пограничной службы ФСБ России по улучшению тактико-технических характеристик и обитаемости.

«Ламантин» проекта 1496М1 заводской № 01409 предназначен для контроля соблюдения установленных режимов на внутренних водных путях и в прибрежной зоне морей, задержания судов-нарушителей и доставки на них осмотровых групп, а также для выполнения перевозок личного состава в интересах пограничных органов. При необходимости, катер может осуществлять буксировку судов водоизмещением до 500 тонн со скоростью до 4 узлов.

Речной «Ламантин» прошёл полный комплекс приёмо-сдаточных испытаний: скоростные, манёвренные, мореходные, в ходе которых подтвердил все заявленные в проекте тактико-технические характеристики.

Катер оснащён современным радиотехническим вооружением, двумя боевым модулями.

Главная энергетическая установка состоит из трех российских дизель-редукторных агрегатов ЯМЗ-8401ррDMT280H мощностью по 800 л.с. (588 кВт) каждый.

Малая осадка катера позволяет выполнять поставленные задачи на реках с малой глубиной и подходить к берегу для высадки десанта с помощью носовой аппарели.

Доставка осмотровых групп осуществляется бортовым скоростным катером «Вымпел-500», для спуска и подъема которого предусмотрена кормовая аппарель.

Экипаж катера двенадцать человек. Предусмотрены каюты для размещения спецперсонала до 9 человек.

В ближайшее время «Ламантин» будет передан заказчику и приступит к несению службы.

Технические характеристики:

Водоизмещение— 130 т

Длина — 33,75 м

Ширина — 5,8 м

Осадка — 0,95 м

Максимальная скорость хода — 18 узлов

Тяга на швартовых — 60 kH

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru