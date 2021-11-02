Консорциум «РазвИТие» представил на ИТОПК импортонезависимые рабочие места

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Компания АСКОН, разработчик инженерного ПО и участник консорциума Развитие, представила на форуме «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» программный комплекс для проектирования и управления жизненным циклом сложных машиностроительных изделий. Составляющие его продукты представлены в двух исполнениях: на платформе Windows, для которой разрабатывались изначально, и на отечественных программных и аппаратных платформах.

Учитывая требования к импортонезависимости и защищенности объектов критической информационной инфраструктуры, консорциум поэтапно переводит всех свои решения на Linux. При этом параллельно развиваются версии для Windows.

На выставке был развернут демостенд с импортонезависимыми «цифровыми» рабочими местами инженеров.

На ОС Альт на базе Linux, с помощью российского приложения Wine@Etersoft, была показана работа системы проектирования КОМПАС-3D, системы технологической подготовки ADEM CAMрасчетной системы APM WinMachine и программы для анализа динамики технических систем Pradis. Это первый публичный показ решения, его коммерческая версия выйдет до конца года и обеспечит полную поддержку работы КОМПАС-3D v20 в операционных системах семейства GNU/Linux.

Моделирование аэро-гидродинамики в расчетном пакете FlowVision выполняется на вычислительном кластере и рабочей станции на базе процессоров «Эльбрус». Решатель (серверная часть) CAE-пакета работает под управлением ОС Альт на базе Linux.

CFD-пакет FlowVision на ОС Linux и процессорах Эльбрус © ascon.ru

Программные решения PLM-контура, требующие использования СУБД, — система управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM, САПР технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ, система управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM — демонстрируются с поддержкой российской Postgres Pro. В такой конфигурации они успешно прошли испытания на Пермском заводе «Машиностроитель» (входит в Корпорацию ТРВ), включая перенос данных и нагрузочное тестирование.

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На пленарном заседании форума генеральный директор АСКОН Максим Богданов рассказал о планах выпуска Linux-версий. В график включены прототипы и готовые коммерческие продукты. Весь цикл работ рассчитан до 2025 года.

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Максим Богданов, генеральный директор АСКОН: «Наряду с цифровой трансформацией в ОПК идет перевод информационных систем предприятий на импортонезависимые операционные системы и аппаратно-программные комплексы. Мы над этой задачей тоже работаем. Намечены две вехи. В 2022 году планируем начать пилотные проекты по тестированию на отечественных платформах наиболее востребованных продуктов нашего консорциума. И в 2025 году представить рынку полностью импортонезависимый программный комплекс консорциума „РазвИТие“».

План перевода на Linux © ascon.ru

Форум по цифровизации оборонно-промышленного комплекса «ИТОПК-2021» проводится при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минпромторга России, Минцифры России, ФСБ России, ФСТЭК России, Росстандарта, ГК «Росатом» и ГК «Роскосмос». Организатор мероприятия — Издательский дом «Коннект».