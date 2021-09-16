В Самаре открылся ледовый Дворец спорта.

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В среду 15 сентября на улице Молодогвардейской в Самаре состоялось торжественное открытие ледового дворца спорта. Комплекс построен на месте снесенного в 2017 году из-за ветхого состояния дворца спорта ЦСК ВВС.

В новом четырехэтажном дворце разместили основную ледовую арену с трибунами на пять тысяч зрителей, тренировочное хоккейное поле, а также несколько спортзалов: хореографический, тренажерный и универсальный — для игр в баскетбол и волейбол. Также в здании открыли первый в Поволжье сертифицированный керлинг-центр, на четыре дорожки, и конференц-зал на 400 мест.

Во дворце собираются проводить хоккейные матчи, соревнования по фигурному катанию, турниры по шашкам и шахматам, а также концерты и другие большие культурные мероприятия.

Строительство удалось завершить на год раньше запланированного срока. Объект оснастили современным инженерным оборудованием. К примеру, лед здесь могут замораживать в шести режимах в зависимости от мероприятия: для тренировок, официальных хоккейных матчей, занятий фигуристов и т. д. Фасады украсили панно с изображением спортсменов, по аналогии со снесенным дворцом спорта. Также на фасаде установили большой светодиодный экран, на котором планируют транслировать соревнования.

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