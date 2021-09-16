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Спортивные объекты

В Самаре открылся ледовый Дворец спорта.

 © trkterra.ru

В среду 15 сентября на улице Молодогвардейской в Самаре состоялось торжественное открытие ледового дворца спорта. Комплекс построен на месте снесенного в 2017 году из-за ветхого состояния дворца спорта ЦСК ВВС.

В новом четырехэтажном дворце разместили основную ледовую арену с трибунами на пять тысяч зрителей, тренировочное хоккейное поле, а также несколько спортзалов: хореографический, тренажерный и универсальный — для игр в баскетбол и волейбол. Также в здании открыли первый в Поволжье сертифицированный керлинг-центр, на четыре дорожки, и конференц-зал на 400 мест.

Во дворце собираются проводить хоккейные матчи, соревнования по фигурному катанию, турниры по шашкам и шахматам, а также концерты и другие большие культурные мероприятия.

Строительство удалось завершить на год раньше запланированного срока. Объект оснастили современным инженерным оборудованием. К примеру, лед здесь могут замораживать в шести режимах в зависимости от мероприятия: для тренировок, официальных хоккейных матчей, занятий фигуристов и т. д. Фасады украсили панно с изображением спортсменов, по аналогии со снесенным дворцом спорта. Также на фасаде установили большой светодиодный экран, на котором планируют транслировать соревнования.

 © www.samru.ru

 © sgpress.ru

 © niasam.ru

 © tvsamara.ru

 © www.samru.ru

 © www.samru.ru
Источник: https://www.samru.ru/society/novost...ояния%20дворца%20спорта%20ЦСК%20ВВС

Самара, Самарская область, спортивные объекты, ледовый дворец спорта
  • Нет аватара termometrix
    16.09.2116:54:11

    Поздравляю!    

    #1239774
  • Нет аватара torp
    16.09.2118:21:24

    Почему не дотянули 500 мест для требований КХЛ?    

    Статья 2 регламента КХЛ. Количество индивидуальных зрительских мест на Спортсооружениях

    1. Количество индивидуальных зрительских мест (кресел) на Спортсооружении должно

    составлять не менее 5500 (пяти тысяч пятисот).

    2. Клубам, которые базируются в городах с населением менее 100 000 (ста тысяч) человек, разрешается проведение Матчей Чемпионата на Спортсооружениях менее 5500 (пяти тысяч пятисот) зрительских мест, но не менее 2500 (двух тысяч пятисот), в полном объеме отвечающих остальным требованиям к Спортсооружениям, предъявляемым Техническим регламентом КХЛ.

    Самара достойна иметь свою хоккейную команду.

    Отредактировано: torp~18:22 16.09.21
    #1239792
    • Нет аватара termometrix
      16.09.2118:56:44

      Почему не дотянули 500 мест для требований КХЛ?

      И это будет сделано.

      Самара достойна иметь свою хоккейную команду.

      Конечно.

      #1239799
      • Нет аватара torp
        16.09.2119:00:50

        Не понял. Объясните пжл. Что будет сделано? Проект изначально делается на определенное кол-во мест/зрителей. Вы пишите «с трибунами на пять тысяч зрителей».

        #1239801
        • Нет аватара termometrix
          16.09.2119:57:01

          В случае необходимости будет небольшая поправка к проекту и добавление дополнительных 500 мест, чтобы дворец соответствовал требованиям КХЛ.

          #1239809
          • Нет аватара torp
            16.09.2119:58:00

            Можно пруф?

            #1239810
            • Alex63 Alex63
              16.09.2120:36:23

              Пруфа нет, но место для добавления 500 мест есть. По типу как сделали на Зенит-Арене, когда там понадобились временные трибуны к ЧМ. Так что не думаю, что с этим будут проблемы при необходимости.

              #1239815
    • Alex63 Alex63
      16.09.2120:38:08

      Проблема не в собственно стадионе, благо 500 мест нарастить несложно( запас есть), проблема в финансировании на таком уровне. Тем более есть уже Лада из Тольятти, у которой стадион на 6500 мест и им КХЛ нужнее.

      #1239816
      • Нет аватара torp
        16.09.2120:40:14

        Почему Тольятти нужнее, а Самаре нет, объясните?

        Тем более, если вы следите за хоккеем, Лада в КХЛ не выступает с 2017 года.

        Отредактировано: torp~20:44 16.09.21
        #1239817
  • Нет аватара torp
    16.09.2120:50:46

    И все-таки странная позиция по вместимости.

    Все построенные за несколько последних лет и строящиеся сейчас арены значительно больше 5000 мест:

    2015 — ВТБ арена / ЦСКА арена — 12100

    строится — Арена Омск — 12000

    строится — УГМК Арена Екатеринбург — 12000

    строится — Новосибирск Арена — 10500

    строится — СКА Арена — 12500

    Чем Самара хуже Омска, Екатеринбурга или Новосибирска непонятно

    Отредактировано: torp~20:52 16.09.21
    #1239820
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