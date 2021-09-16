ТМК поставила баллоны для одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков
Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), выполнил крупный заказ на производство баллонов для компании PepsiCo — крупнейшего производителя газированных, негазированных и энергетических напитков, выпускаемых под различными торговыми марками. В партию вошло более 3 000 баллонов емкостью 20 литров с рабочим давлением 150 атмосфер.
Баллоны будут использоваться при производстве безалкогольных газированных напитков как многоразовая емкость для хранения и транспортировки углекислоты. Сертифицированная продукция производства ПНТЗ прошла гидро- и пневмоиспытания на прочность, а также обработку внутренней поверхности для очистки от окалины.
«Клиентоориентированность и гибкий подход к перераспределению загрузки производственных участков ПНТЗ позволяют оперативно изготавливать большие объемы продукции по особым техническим требованиям, потребность в которой возникает у компаний, к примеру, в связи с сезонным спросом. Высокое качество изделий подтверждается ростом заказов: в первом полугодии 2021 года ПНТЗ нарастил выпуск баллонов на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.
ПНТЗ поставляет баллоны для компании PepsiCo с 2019 года, ежегодно наращивая объемы отгрузок. Продукция баллонного цеха ПНТЗ также используется в авиационной, космической, химической и нефтедобывающей промышленности, машиностроении, судостроении, медицине и противопожарной технике.
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