ТМК Нефтегазсервис запустил новый участок внутренней очистки трубы
ТМК Нефтегазсервис (ТМК НГС), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), запустил новый участок внутренней очистки труб, который позволяет выполнять весь комплекс подготовительных операций в автоматизированном режиме.
Проект реализован на производственной площадке ТМК Трубный сервис в городе Ноябрьск. Основная задача нового участка — качественная подготовка труб к дальнейшей эксплуатации путем удаления механических загрязнений, коррозии и поверхностного жира. Подготовительные мероприятия включали организацию стройплощадки, укладку фундамента, монтаж здания и прокладку коммуникаций. Одновременно проводились работы по изготовлению и установке оборудования и складских стеллажей.
Для повышения качества обработки труб усовершенствовали конструкцию линии внутренней очистки трубы: стандартные токарные пластины заменены твердосплавными, что позволяет избегать повторного цикла очистки и повышает эффективность работ.
Участок расположили вблизи цеха мойки, чтобы упростить логистику и увеличить объем обработанных и подготовленных к ремонту насосно-компрессорных труб.
«Данный участок внутренней очистки трубы открывает для ТМК НГС новые возможности. Обеспечивая высочайший уровень чистоты каждого изделия, мы значительно продлеваем срок службы и снижаем риски отказов оборудования. За счет оптимизации производственного процесса сокращается время доставки и уменьшается стоимость обслуживания, что особенно важно для крупных проектов нефтегазодобычи. Наши решения обеспечивают надежность, экономичность и экологичность, позволяя ТМК НГС уверенно чувствовать себя в конкурентной среде нефтесервисного рынка», — сказал генеральный директор ТМК НГС Евгений Гаас.
ТМК Трубный сервис является самым крупным подразделением в дивизионе ТМК НГС и предлагает заказчикам комплексное сопровождение деятельности по нефтедобыче — от традиционного изготовления оборудования для добычи до новых для рынка услуг по предоставлению НКТ в аренду (прокат) с полным инженерным сервисным сопровождением при спусках подвесок и проведении гидроразрыва пласта.
