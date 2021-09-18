Новейшую технику получили пожарные северных районов

На площади имени Ленина в Хабаровске состоялась церемония передачи автотехники главам северных муниципалитетов и руководству краевого комитета по гражданской защите.

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13 новых автобусов марки ПАЗ (в т.ч. 4 — ПАЗ Вектор Next) — транспорт, который зарекомендовал себя надежным и проходимым. Они отправятся в Амурский, Ванинский, Верхнебуреинский, Николаевский, Советско-Гаванский и Охотский муниципальные районы. Автобусы отвечают современным нормам: низкий пол в задней части автобуса, увеличенные дверной проход, площадка для маломобильных граждан, механическая аппарель, хорошая маневренность.

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Поставка новых автобусов позволит повысить качество предоставляемых транспортных услуг населению, в том числе маломобильным людям, а также позволит частично решить проблему высокого уровня износа имеющихся автобусов, которые возят пассажиров на муниципальных маршрутах. Техника приобретается как за счет краевых, так и федеральных средств. 7 новых «Уралов» — это лишь первая партия.

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Машины пополнят автопарк в пос. Тумнин и пос. Высокогорный Ванинского муниципального района, в с. Матвеевка, с. Некрасовка и с. Бычиха Хабаровского муниципального района.

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