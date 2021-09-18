КМЗ запустил в производство рядный дизель серии ТМ-300
Мощность дизеля сухопутного и морского назначения достигает 460 л.с. Это шестицилиндровый рядный дизельный мотор широкого применения, выполненный из алюминия, разработки собственного конструкторского бюро СКБ№ 2 Кингисеппского машиностроительного завода.
Двигатель может применяться как главный судовой двигатель, так и в качестве привода дизель-генераторной установки и насосов. Первым был отлит картер дизеля, представляем 3D-модель изделия и схему заливки. Электрическая мощностью дизель-генератора на базе этого двигателя составляет 200 — 350 кВт.
Агрегат будет изготавливаться в обычном и маломагнитном исполнении. Главный конструктор специального конструкторского бюро Алексей Ким сообщил: «Мы уверены, что агрегат найдёт широкое применение как на рынке народного хозяйства, гражданском рынке, так и в проектах ОПК. Сейчас ведутся работы по проектированию электроагрегата на его базе».
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