Тысячные станки. Тверь и Пенза

В сентябре два российских станкостроительных завода: Тверской (СтанкоМашКомплекс) и Пензенский (СтанкоМашСтрой) сообщили о выпуске своих тысячных станков.

© stankomach.com

17 сентября тысячный станок производства Тверского станкостроительного завода с ЧПУ отгружен компании ООО ВКП «Сигнал-Пак» (Екатеринбург).

Это вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ SIEMENS 828, модель ФС85МФ4.

ФС85МФ4 — современный высокопроизводительный вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ. Полноразмерный стол с возможностью установки 4-й и 5-й управляемых осей, вместительный магазин инструментов и система автоматической смены инструмента позволяют производить комплексную обработку сложных деталей за одну установку. Подходит для решения различных производственных задач: фрезерования, сверления, растачивания, резьбонарезания.

Отгрузка первого станка с ЧПУ (ФС65МФ3) производства Тверского станкостроительного завода состоялась 19 августа 2016 года. С тех пор завод расширил своё производство в 4 раза.

В прошлом году введён в эксплуатацию новый сборочный цех. В этом году будут запущены новые производственные объекты на площади 6000 м2.

1000-й универсальный токарный станок СТ16к20 изготовлен на Пензенском станкостроительном заводе

© 16k20.ru

Важнейшее событие в истории предприятия «СтанкоМашСтрой» — выпущен тысячный станок серии СТ 16к20. К производству универсальных токарно-винторезных станков компания приступила в 2016 году. На сегодняшний день это самый массовый продукт, который пользуется широким спросом, как на отечественном, так и зарубежном рынках. Оборудование отличают высокое качество, надёжность, производительность и что немаловажно, приемлемая цена.

Данный вид оборудования имеет сертификат Евросоюза, дающий право экспортировать его на европейский рынок. Документ подтверждает, что станки производятся в соответствии с требованиями Директивы 2006/42/ЕС о безопасности машин и оборудования. Первый экспортный станок был отправлен в Германию в 2017 году. В 2019 году были осуществлены первые экспортные поставки в Швейцарию Узбекистан, Азербайджан и Украину. А спустя год к ним присоединились Австралия, Дания, Литва.

Усилить свои производственные мощности компании помогает межрегиональная кооперация с крупнейшими предприятиями страны. Это также позволяет увеличить долю локализации выпускаемого оборудования — сегодня этот показатель достигает 75%, и создать серьезную конкуренцию зарубежным аналогам.

Три недели назад на заводе запущен третий производственный корпус. В планах предприятия — увеличение объёмов производства универсальных токарных станков и высокотехнологичного оборудования. Этому будет способствовать созданный на базе компании станкостроительный кластер, который вошёл в состав Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

https://penza.1...okarnyy-stanok/