ЦНИИТОЧМАШ восстанавливает производство спортивных патронов и активизирует научный потенциал

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) — передовой центр исследований и разработок стрелкового оружия, боеприпасов, военной техники и иного вооружения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Госкорпорацию Ростех). За более чем 75-летнию историю здесь было создано более 150 образцов продукции, немалая часть которой и по сей день стоит на вооружении Российской армии. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили предприятие и узнали о его легендарной продукции.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

История Центрального научно-исследовательскиого института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) началась в мае 1944 года, когда Нарком вооружения СССР выпустил приказ об организации Научно-исследовательского института стрелково-пушечного вооружения авиации. В задачи нового предприятия входили исследование, разработка и испытание стрелково-пушечного вооружения авиации.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В 1949 году сфера деятельности организации, уже носившей название НИИ-61, расширилась с включением в ее состав НИИ-44, занимавшегося созданием боеприпасов для стрелково-пулеметного вооружения. В 1959 году в состав объединенного НИИ вошло ОКБ-180, где разрабатывали нарезное охотничье оружие.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Свое нынешнее имя институт получил в процессе реорганизации в 1966 году. Все это время организация совершенствовала и расширяла ассортимент производимой продукции и повышала свой научный потенциал. В 1986 году заслуги ЦНИИТОЧМАШ в создании новой техники были отмечены орденом Октябрьской революции.

Сегодня ЦНИИТОЧМАШ входит в состав Госкорпорации «Ростех» и занимается научно-технической деятельностью по разработке и выпуску вооружения и военной техники для различных родов войск. В своем составе институт объединяет научно-исследовательские, производственные и испытательные подразделения.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В ближайших планах предприятия — наращивание производства продукции гражданского назначения. В частности, в институте впервые сконструировали самозарядный спортивный пистолет, а отдел материаловедения освоил производство свыше 200 типоразмеров высокопрочных, пожаробезопасных стеклопластиковых упаковок.

ПРОДУКЦИЯ

ЦНИИТОЧМАШ принадлежит ключевая роль в разработке более чем 150 образцов и комплексов вооружения, патронов и боевых технических средств, многие из которых до сих пор используются Российской армией, а также поставляются почти в 40 стран мира. Среди наиболее известных образцов — комплект боевой экипировки «Ратник», ПТРК «Корнет», винтовка «Винторез», снайперский комплекс «Точность», семейство самоходных орудий «Нона», новейшая САО «Лотос» и др.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Из особо интересных разработок предприятия следует упомянуть подводное оружие для водолазов-разведчиков, бесшумное оружие, громкость выстрела которого сопоставима с пневматическим, и оружие для подразделений по борьбе с терроризмом. Последнее представлено самозарядным пистолетом СР1М «Гюрза», малогабаритным автоматом СР-3 «Вихрь» и пистолетом-пулеметом СР-2″, которые характеризуются высокой бронепробивной способностью, подходят для скрытного ношения под верхней одеждой и мгновенно готовы к стрельбе, оказавшись в руке. За его разработку специалисты предприятия получили Премию Правительства РФ в области науки и техники.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В прошлом году отпраздновало 40-летний юбилей одно из самых известных гражданских изделий института — матчевый спортивный патрон калибра 5,6 мм «Олимп». Его разработали в 1970-е годы в специальном отделе института, занимавшемся спортивными боеприпасами для советских сборных. В 1980 году была создана модификация «Олимп-Би» с утяжеленной пулей, не имевшей аналогов в мире, и баллистической смазкой на основе микробного жира, сохранявшей пластичность на морозе. Разработка института помогла нашей олимпийской сборной по биатлону выиграть в медальном зачете в Олимпиаде-80. Всего же с использованием этих патронов советские и российские спортсмены завоевали свыше 200 медалей и поставили более 150 мировых, европейских и олимпийских рекордов.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В 90-е годы выпуск патронов был временно приостановлен, но вместе с взятым правительством курсом на импортозамещение ЦНИИТОЧМАШ возобновил производство спортивных патронов и занимается их совершенствованием. Был запущен в производство целый ряд новых патронов «Олимп» различного назначения, от подготовки и тренировки спортсменов до охоты. За счет новых материалов и технологий удалось добиться экономии ресурса ствола, повысить кучность стрельбы и снизить вероятность разрыва гильзы. Результаты испытаний показывают, что по кучности стрельбы отечественные патроны опережают ведущих мировых конкурентов.

Текст- Бионышева Елена

Фото- Радченко Андрей