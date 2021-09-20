В Зауралье на Хохловском месторождении начата цифровая добыча урана

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АО «Далур» (входит в контур управления Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом"/Урановый холдинг «АРМЗ») начало «цифровую» добычу урана на Хохловском месторождении в Шумихинском районе Курганской области.

Основная цель внедрения цифровой технологии управления разработкой месторождений урана методом скважинного подземного выщелачивания — повысить экономическую эффективность добычи. Проект реализуется специалистами Уранового холдинга «АРМЗ» совместно с учеными Северского технологического института НИЯУ «МИФИ» в рамках единой цифровой стратегии Госкорпорации «Росатом».

Технология «Умный полигон скважинного подземного выщелачивания (СПВ)» включена в пакет цифровых продуктов Госкорпорации «Росатом». Первым среди предприятий Уранового холдинга «АРМЗ» технологию «Умный полигон СПВ» внедрило АО «Хиагда», отрабатывающее месторождения в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. Сегодня проект, доказавший свою эффективность в Бурятии, внедряется на Хохловском месторождении в Зауралье.

Управление всеми технологическими процессами производится из главного диспетчерского пункта. Оператор видит на экранах мониторов все процессы, происходящие на локальной сорбционной установке и на полигоне подземного выщелачивания.

«Мы видим структуру полигона, то есть скважины и обвязку, видим объемы раствора, которые подаем в недра и выдаем на поверхность. То есть, теперь мы можем управлять технологией на глубине 500 м и, при необходимости, моделировать процессы, происходящие в рудном теле», — объяснил первый заместитель генерального директора — исполнительный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор Святецкий.

Цифровые инструменты «Умного полигона СПВ» также позволяют предприятию достоверно оценивать горно-геологическую обстановку отрабатываемых участков месторождений, моделировать варианты отработки, проводить точный анализ выполненных работ, оперативно принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании.

«Система помогает нам осуществлять прогноз и своевременное выполнение ремонтно-восстановительных работ и таким образом снизить затраты на обслуживание добычного комплекса. Мы доводим обработку геологических и геотехнологических данных до полной автоматизации, обеспечивая оперативный доступ к любой геотехнологической информации и теперь сможем рассчитывать и поддерживать оптимальные режимы отработки эксплуатационных блоков. Специальное программное обеспечение быстро выполняет расчеты, остается лишь сверить данные. Мы можем управлять всеми процессами осознанно, принимать оперативные решения. Это позволяет обеспечить и экологическую безопасность работ, и экономическую эффективность, что очень важно для предприятия», — подчеркнул генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров.

В рамках проекта «Умный полигон СПВ» применяется компьютерное моделирование оценки состояния и прогноза изменения экологической обстановки в области прямого техногенного воздействия на участки водоносных горизонтов, разработанное специалистами Уранового холдинга «АРМЗ» и Северского технологического института НИЯУ «МИФИ». «Сегодня вопросы экологии носят глобальный характер. Горная промышленность — сильный сектор российской экономики, однако, местные сообщества обеспокоены загрязнением окружающей среды. Благодаря умным технологиям мы точно знаем, как поведут себя растворы в геологической среде. Это позволяет нам гарантировать безопасную добычу и сохранение экосистемы», — подчеркнул заместитель руководителя Северского технологического института НИЯУ «МИФИ» Михаил Носков.

В дальнейшем опции «Умного полигона СПВ» будут тиражированы на других месторождениях Зауралья, отрабатывающихся АО «Далур». «Урановый холдинг «АРМЗ» — один из первых в мире, кто внедряет умные технологии на всех этапах технологических процессов от разведки, добычи урана до ликвидации рудников скважинного подземного выщелачивания. Наша задача — с помощью современных цифровых технологий усовершенствовать производство, повысить его конкурентоспособность, а главное — сделать безопасным для окружающей среды», — подчеркнул куратор проекта, директор по цифровизации АО «Атомредметзолото» Роман Рудин.