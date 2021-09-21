На Уральской Стали запущена модернизированная доменная печь № 3

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Компания «Металлоинвест» запустила после модернизации доменную печь № 3 на «Уральской Стали», расположенной в Новотроицке Оренбургской области.

Объём инвестиций в проект составил почти 3,9 млрд рублей.

Преимуществом новых доменных печей № 2 и 3 является возможность работы на шихте с использованием до 95 процентов железорудных окатышей. Годовой объем производства чугуна на ДП-3 увеличится на 8 процентов, до более миллиона тонн в год.

Применение современной системы анализа и регулирования технологического процесса позволяет определять оптимальный режим и автоматически управлять плавкой, контролируя множество параметров. Используемая технология футеровки и система охлаждения печи позволяют в случае прогара медного горизонтального холодильника оперативно заменить его без длительной остановки печи.

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Для эффективной работы на новом оборудовании персонал цеха прошёл курсы повышения квалификации.

Ильдар Искаков, управляющий директор «Уральской Стали»: — Масштабный проект реконструкции доменного производства «Уральской Стали» завершился запуском модернизированной доменной печи № 3. Создан современный мощный производственный комплекс ДП-2 и ДП-3 общей производительностью около 2 миллионов тонн чугуна в год. Модернизация позволила повысить экологичность производства: потребление кокса новыми печами снижено на 5 процентов, кроме этого, снижены выбросы в атмосферу и эмиссия парниковых газов.

В рамках технического перевооружения возведена новая насосная станция для подачи очищенной воды к элементам охлаждения печей, что кардинально увеличивает срок службы данных элементов. Выполнена замена электромостового крана литейного двора, скиповой лебедки, электровагон-весов, трансферкара, машин литейного двора и электротолкателей.

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