Сельхозпредприятие «Рассвет» в Кировской области запустило первую очередь молочного комплекса

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Новый животноводческий комплекс в Санчурском районе рассчитан на 244 головы, он стал первым этапом возведения объекта на 488 голов.

В новом комплексе используется технология привязного содержания коров, особая роль отведена деталям для комфорта КРС. Продумана вентиляция корпуса, освещение смонтировано таким образом, чтобы на кормовом столе не оставалось теневых пятен, везде предусмотрена система теплого поения, толстая соломенная подстилка для комфорта коров.

В новом корпусе используются ресурсосберегающие технологии содержания коров, что позволяет существенно снизить себестоимость производства молока. Основа метода — хорошая вентиляция. Она необходима, так как свежий воздух благотворно влияет на здоровье животных, позволяет увеличивать надои и привесы. Коровы чувствуют себя комфортно в широком диапазоне температур от плюс 15 до минус 15 градусов. Места для отдыха защищены от ветра и осадков, удобные и сухие.

В октябре 2021 года планируется открытие второго корпуса комплекса. В 2022 году здесь планируют построить телятник беспривязного содержания, кроме того, уже подготовлены документы на получение хозяйством племенного статуса, а это тоже перспектива на будущее, дополнительные средства.

В настоящее время в хозяйстве «Рассвет» трудятся 123 человека.