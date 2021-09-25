В Мордовии состоялся технический запуск завода по производству конструкционных композитов
15 сентября ООО «Конструкционные композиты» осуществило технический запуск первой очереди завода по производству конструкционных композитов в Рузаевке.
В рамках реализации проекта планируется изготовление композитных изделий широкого профиля. Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность составит 4 590 тонн, выручка составит 1,8 млрд. рублей. География сбыта продукции будет охватывать субъекты Российской Федерации и страны СНГ.
В ноябре на заводе планируется запуск еще четырех производственных линий, будет создано 150 рабочих мест.
ООО «Конструкционные композиты» является резидентом ТОСЭР-Рузаевка с декабря 2019 года.
Новое предприятие планирует стать лидером в сфере производства композитов в стране благодаря созданию замкнутого кластера. Завод будет включать в себя инжиниринговый центр разработки инновационных отраслевых решений, производственную площадку, центр подготовки специалистов.
Руководителю региона показали готовую продукцию. Использоваться она может в самых разных областях, включая городское благоустройство, строительство. Завод уже начал сотрудничать с НИИИС им. А.Н. Лодыгина по разработке опор уличного освещения.
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25.09.2123:59:32