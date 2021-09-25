В Мордовии состоялся технический запуск завода по производству конструкционных композитов

© ruzaevka-rm.ru

15 сентября ООО «Конструкционные композиты» осуществило технический запуск первой очереди завода по производству конструкционных композитов в Рузаевке.

В рамках реализации проекта планируется изготовление композитных изделий широкого профиля. Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность составит 4 590 тонн, выручка составит 1,8 млрд. рублей. География сбыта продукции будет охватывать субъекты Российской Федерации и страны СНГ.

В ноябре на заводе планируется запуск еще четырех производственных линий, будет создано 150 рабочих мест.

© ruzaevka-rm.ru

ООО «Конструкционные композиты» является резидентом ТОСЭР-Рузаевка с декабря 2019 года.

Новое предприятие планирует стать лидером в сфере производства композитов в стране благодаря созданию замкнутого кластера. Завод будет включать в себя инжиниринговый центр разработки инновационных отраслевых решений, производственную площадку, центр подготовки специалистов.

Руководителю региона показали готовую продукцию. Использоваться она может в самых разных областях, включая городское благоустройство, строительство. Завод уже начал сотрудничать с НИИИС им. А.Н. Лодыгина по разработке опор уличного освещения.