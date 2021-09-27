Завод «М-Конструктор» из Псковской области освоил выпуск кассетных установок
Новая страница истории завода пишется прямо сейчас.
Полным ходом идут работы над самым металлоемким и технологичным оборудованием из всего, что ранее производилось с логотипом «М-Конструктор». Речь идет о двух кассетных установках (КУ) для выпуска стеновых панелей по заказу крупного застройщика. А серьезному игроку — серьезная оснастка.
В каждой КУ 20 кассет, разделенных на две самостоятельных части L и R центральным отсеком. Общий вес конструкции порядка 230 тонн при максимальных габаритах готовых панелей 7270 мм в длину и 3100 мм в высоту. В этих рамках можно задать любые размеры за счет применения магнитных бортов. По толщине панели тоже возможны варианты от 120 до 200 мм.
Для уплотнения бетона внутри каждой кассеты установлено пять мощных вибраторов — три в нижнем поясе, два в верхнем. Пояса работают раздельно, что не позволяет щебню осесть вниз бетонного изделия.
Отдельно хочется сказать о системе управления режимом термо-влажностной обработки (ТBO). В качестве теплоносителя используется термомасло, температурный режим которого составляет 140-190°. Благодаря новым реализованным решениям полный цикл тепловой обработки бетона удалось сократить до 8 часов вместо традиционных 12.
Параллельно на экспорт шла сборка двух достаточно компактных КУ для изготовления заборных плит. На фоне 230-тонного монстра эти малышки выглядят, как дамское оружие. По ссылке можно посмотреть принцип их работы в режиме таймлапс. После тестовых подключений они отправлены заказчику.
Впрочем, и кассеты для производства стеновых панелей отгружаются к месту установки и монтажа. Там уже работают специалисты завода и полностью собрали одну из машин.
Финальный штрих — наклейка логотипа на фасад конструкции. Впереди отгрузка и монтаж второй КУ.
Подводя итоги, можно сказать, что «М-Конструктор» уверенно освоил выпуск кассетных установок самых разных калибров от компактных до промышленных, значительно переработал и модернизировал системы их управления, провел постпродажное обслуживание. Условия контракта выполняются по графику и в полном объеме.
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