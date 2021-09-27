Завод «М-Конструктор» из Псковской области освоил выпуск кассетных установок

© m-konstruktor.ru

Новая страница истории завода пишется прямо сейчас.

Полным ходом идут работы над самым металлоемким и технологичным оборудованием из всего, что ранее производилось с логотипом «М-Конструктор». Речь идет о двух кассетных установках (КУ) для выпуска стеновых панелей по заказу крупного застройщика. А серьезному игроку — серьезная оснастка.

В каждой КУ 20 кассет, разделенных на две самостоятельных части L и R центральным отсеком. Общий вес конструкции порядка 230 тонн при максимальных габаритах готовых панелей 7270 мм в длину и 3100 мм в высоту. В этих рамках можно задать любые размеры за счет применения магнитных бортов. По толщине панели тоже возможны варианты от 120 до 200 мм.

© m-konstruktor.ru

Для уплотнения бетона внутри каждой кассеты установлено пять мощных вибраторов — три в нижнем поясе, два в верхнем. Пояса работают раздельно, что не позволяет щебню осесть вниз бетонного изделия.

Отдельно хочется сказать о системе управления режимом термо-влажностной обработки (ТBO). В качестве теплоносителя используется термомасло, температурный режим которого составляет 140-190°. Благодаря новым реализованным решениям полный цикл тепловой обработки бетона удалось сократить до 8 часов вместо традиционных 12.

Параллельно на экспорт шла сборка двух достаточно компактных КУ для изготовления заборных плит. На фоне 230-тонного монстра эти малышки выглядят, как дамское оружие. По ссылке можно посмотреть принцип их работы в режиме таймлапс. После тестовых подключений они отправлены заказчику.

Впрочем, и кассеты для производства стеновых панелей отгружаются к месту установки и монтажа. Там уже работают специалисты завода и полностью собрали одну из машин.

© m-konstruktor.ru

Финальный штрих — наклейка логотипа на фасад конструкции. Впереди отгрузка и монтаж второй КУ.

Подводя итоги, можно сказать, что «М-Конструктор» уверенно освоил выпуск кассетных установок самых разных калибров от компактных до промышленных, значительно переработал и модернизировал системы их управления, провел постпродажное обслуживание. Условия контракта выполняются по графику и в полном объеме.