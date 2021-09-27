© Бионышева Елена/Сделано у нас

«Атоммаш» — крупнейшее в стране производственное объединение атомного энергетического машиностроения, где изготавливают оборудование для российских и зарубежных проектов «Росатома». Корреспонденты «Сделано у нас» посетили филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске и узнали у его директора — Аббасова Равшана Мубаризовича о текущей деятельности предприятия и планах.

© Атоммаш

— С чего началась история предприятия?

— Завод «Атоммаш» начал работу в 1976 году, а уже в 1981 году здесь изготовили первый корпус реактора ВВЭР-1000, который был отправлен на Южно-Украинскую АЭС и успешно эксплуатируется до сих пор. К 1984 году был налажен серийный выпуск продукции, и в то десятилетие было произведено свыше ста единиц крупного оборудования для АЭС: реакторов, компенсаторов давления, парогенераторов и т. д. Что касается акционерного общества «АЭМ-технологии», то оно было основано в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш». Компания объединяет инжиниринговый центр и два филиала, где изготавливают ключевое оборудование для атомных станций, — производственную площадку «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и наше предприятие «Атоммаш» в Волгодонске.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

— Чем уникальна ваша продукция и куда она поставляется?

— «Атоммаш» — это единственный завод в России, который изготавливает реакторы и парогенераторы в сборе. Производство у нас поставлено на поток. В прошлом году мы установили рекорд, превзошедший даже достижения советских годов: изготовили три корпуса реактора с внутрикорпусными устройствами и 18 парогенераторов.

Сегодня мы поставляем продукцию российским атомным станциям (Курская АЭС-2) и строящимся за рубежом АЭС. Наше оборудование будет установлено на двух блоках АЭС «Куданкулам» в Индии, четырех блоках АЭС «Аккую» в Турции и на АЭС «Руппур» в Бангладеше. Также у нас большой проект с Китаем, в рамках которого нужно изготовить реакторы и парогенераторы для 3 и 4 блоков АЭС «Сюйдапу» и 7 и 8 блоков АЭС «Тяньвань». Скоро приступим к производству изделий для АЭС «Эль-Дабаа», которую «Росатом» построит в Египте. Планов очень много, и для их воплощения у нас с 2013 года реализуется инвестпрограмма, в рамках которой мы модернизируем производство.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

— Расскажите подробнее о модернизации?

— Мы закупаем новые современные станки и модернизируем имеющееся с советских времен оборудование. В результате получаем новые режимы и совершенно другие скорости обработки деталей: например, раньше резьбу под шпильки главного разъема мы делали за 17 дней, теперь — за 10. В 2018-2020 гг. инвестиции в «Атоммаш» составили 4,56 млрд рублей, а в этом году на обновление основных фондов будут направлены 2,7 млрд рублей.

— Планируете ли расширение производства?

— С точки зрения стратегии развития завода для нас важнее не увеличение номенклатуры оборудования для АЭС, а освоение новых рынков вне атомной тематики: нефтехимия, тепловая энергетика, судостроение. Рынок оборудования АЭС стабилизируется, такого роста, как сейчас, мы уже не ждем. Однако будет плановая замена действующих блоков и ряд новых контрактов на строительство АЭС за рубежом.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Мы постоянно добавляем что-то новое в нашу производственную программу, чтобы уйти от моноспециализации и выйти на новые рынки сбыта. «Атоммаш» должен развиваться вне зависимости от будущего объема заказов по атомной тематике. Наша цель — получение не менее 50% выручки от неатомных заказов при общем росте объема производства.

В рамках диверсификации производства мы ведем работу по освоению, а вернее восстановлению производства реакторов для нефтеперерабатывающих нефтехимических заводов. Это достаточно удобное для нас с точки зрения производства оборудование. Сейчас мы участвуем в двух очень важных тендерах на поставку крупного нефтехимического оборудования и в ближайшее время ждем результатов торгов.

Мы уже выполнили еще одну важную задачу — восстановление производства шиберных задвижек. Осталась только пройти сертификацию в «Транснефти». Уверены, что выпуск этой продукции мы начнем уже в конце года.

Кроме того, мы сдаем свободные площади завода для производства трубопроводной арматуры и компании «НоваВинд», которая изготавливает ветроэнергетические установки. В соседнем корпусе намечена совместная работа с «ЗиО-Подольск» по освоению производства конденсаторов — устройств для превращения отработавшего в турбине пара в воду. Все эти предприятия также входят в состав «Росатома».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

— Какие специалисты востребованы на предприятии?

— Численность персонала на «Атоммаше» — около 3,5 тысяч сотрудников. С ростом объемов производства штат сотрудников расширяется. В ближайшие пару лет коллектив может вырасти на 20%. Практически всегда у нас есть открытые вакансии по сварке, механообработке и слесарным работам. Требуются новые сотрудники и на инженерные специальности. Многие попадают в кадровый резерв, проявляют себя и идут вверх по карьерной лестнице.

— Высок ли процент молодых специалистов?

— У нас много молодежи, но мы не стремимся заполнить завод выпускниками вузов, а распределяем опытных и молодых по производству, чтобы первые становились наставниками для вторых.

Для работы с ответственным атомным оборудованием допускаются только высококвалифицированные специалисты. Наши сварщики уже пять лет становятся абсолютными чемпионами Чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. В последние годы в соревнованиях участвуют и сварщики старше пятидесяти лет. Наши сотрудники Александр Мухамудинов и Александр Сорокин — чемпионы страны в компетенции «Сварочные технологии. Навыки мудрых».

С 2018 года на базе завода работает отраслевой Центр компетенций «Сварочные технологии», где лучшие сварщики России становятся наставниками молодых кадров со всех предприятий ГК.

Что касается станочников, в этом году наши ребята победили в отраслевом чемпионате Atom Skills в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Мы сильно выросли и развиваем систему наставничества в этом направлении. Наш сотрудник Сергей Николаев дважды выиграл конкурс наставников: он подготовил более 200 учеников, некоторых с нуля, и они успешно аттестовались и работают на предприятии.

Есть у нас и специалисты, которые работают с момента основания завода. Например, наш сотрудник Николай Жданов, который выполняет сложную операцию сверловки коллекторов первого контура и за годы работы сделал более 200 коллекторов. Про него говорят, что он по звуку определяет работу станка: если он считает, что что-то не так, — вызывают мастеров.

Есть у нас и рационализаторы, которые запатентовывают свои изобретения. Например, газорезчик Анатолий Гончаров придумал насадку, благодаря которой срок резки сократился в четыре раза: с 8 до 2 часов.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

— Какие социальные программы действуют на предприятии?

— На «Атоммаше» реализуется более десяти социальных программ, направленных на поддержку различных категорий работников, в том числе для привлечения и удержания молодых работников, высокопрофессиональных специалистов, представителей редких специальностей и поддержки неработающих пенсионеров.

Мы оказываем материальную помощь сотрудникам при рождении и усыновлении ребенка, повреждении и утрате личного имущества, на обустройство быта при переезде и в ряде других ситуаций. Ежемесячно за помощью обращаются около 40 работников.

Для сотрудников действует программа ДМС, по которой они получают консультации врачей, обследования и лечение. Мы компенсируем стоимость абонементов в фитнес-клубы и предлагаем бесплатные спортивные занятия по плаванию, волейболу, футболу и ЛФК. Наши сотрудники лечатся в санаториях Краснодарского края, Ставрополья, Кавказских минеральных вод и Крыма, в текущем году им выделено 286 путевок.

Также у нас есть жилищные программы: мы компенсируем часть процентной ставки по ипотечному кредиту 111 работникам и часть стоимости аренды 121 работнику.

Кроме того, на заводе проходит более 20 спортивных и культурных мероприятий в год.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

— Ведет ли предприятие благотворительную деятельность?

— Мы помогаем Волгодонску в благоустройстве и плотно взаимодействуем с администрацией. В 2018 году мы восстановили сквер машиностроителей, в 2019-2020 провели реконструкцию городского сквера «Дружба».

Во время пандемии предприятие снабжало поликлиники масками-респираторами, перчатками и костюмами и помогло городу построить ПЦР-лабораторию.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Фото и текст — Бионышева Елена

Фото — Радченко Андрей