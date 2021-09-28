«Росэлектроника» начала поставки самых точных приборов для измерения сопротивления

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки самых точных эталонных тераомметров для измерения больших сопротивлений. Приборы применяются в центрах стандартизации и метрологии, в научно-исследовательской деятельности и при производстве электронных компонентов для проверки их качества.

Метрологические характеристики тераомметра были улучшены по запросу заказчиков. Прибор успешно прошел испытания на подтверждение метрологических характеристик, которые соответствуют второму разряду по государственной поверочной схеме для средств измерения сопротивления, ведется серийное производство обновленной версии аппаратуры.

Прибор создан и выпускается НИИЭМП (входит в «Росэлектронику»). Предприятие является единственным предприятием в России и СНГ по разработке и производству вакуумных высокочастотных коммутирующих устройств и вакуумных конденсаторов.

«Тераомметр „МеТеОм-01“ не имеет аналогов на отечественном рынке.

Прибор отличается высокой точностью и быстродействием при измерении больших сопротивлений, а также простотой управления. Аппаратура позволяет проводить многократные измерения, количество которых устанавливает пользователь, таким образов производительность работы поверителя повышается», — рассказал генеральный директор НИИЭМП Сергей Максимов.

Тераомметр представляет собой переносной блок, на лицевой панели которого расположен сенсорный дисплей для управления режимами работы и отображения результатов измерений. Принцип действия прибора основан на методе вольтметра — амперметра: устройство измеряет напряжение и ток в цепи, а затем рассчитывает сопротивление по закону Ома. Предельное значение измеряемых сопротивлений аппаратуры достигает 1012 Ом, а значение испытательных напряжений составляет 1-10 В, 50 В, 100 В и 500 В.