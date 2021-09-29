Фармацевтическая компания «Полисан» запустила новую линию по производству вакцин в Санкт-Петербурге

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Научно-технологическая фармацевтическая фирма «Полисан» запустила новую линию по производству вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» в Санкт-Петербурге.

Чтобы реализовать проект, была проведена масштабная модернизация действующего производства «Полисана». Было установлено оборудование холодовой цепи асептического розлива препаратов и созданы условия хранения — низкие температуры до -30 градусов. Кроме того, специалисты спроектировали и установили оборудование для производства и розлива вакцин Спутник V и Спутник Лайт, а также иммунобиологических препаратов.

Производственные мощности новой линии «Полисана» позволяют выпускать до 40 миллионов доз вакцины в год.

Инвестиции в модернизацию производства и увеличение мощности составили более 1,5 млрд рублей.

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Реализации проекта предшествовало подписание Меморандума о развитии производства лекарственных препаратов на территории Петербурга между компаниями «Полисан» и BIOCAD, которое состоялось в рамках ПМЭФ. Производство вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» будет осуществляться в рамках подписанного соглашения, обе стороны которого включены в процесс производства вакцин полного цикла.

Это уже вторая, после «БИОКАДА» площадка в городе, которая будет производить вакцины от КОВИД в промышленных объемах.

«Полисан» уже несколько лет имеет статус стратегического инвестора города. Ежегодно завод выпускает более 26 миллионов упаковок лекарств. Из них более 75% входит в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Компания входит в ТОП-20 экспортёров лекарственных средств. Объем экспорта достигает 15% - около 800 млн рублей в год.

Продукция поставляется во все регионы России, а также в 19 зарубежных стран. Это государства СНГ, государства Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru