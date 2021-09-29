В Болгарии открылся Балканский центр русистики

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На территории научно-образовательного кластера санаторно-образовательного комплекса «Камчия» (Республика Болгария) по инициативе Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина — единственного в мире вуза, созданного с целью обучения русскому языку иностранных граждан — создан Балканский центр русистики.

Это международная открытая площадка, на которой объединятся русисты России и всего Балканского региона для обучения, обмена опытом, организации научно-методических и образовательно-просветительских мероприятий. Центр будет работать при содействии Посольства Российской Федерации в Республике Болгария и поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках реализации комплексной системы мер по популяризации русского языка, культуры, литературы, истории, а также продвижению российского образования.

© pushkin.institute

Место для создания центра выбрано неслучайно: комплекс «Камчия» и Институт Пушкина связывают годы плодотворного сотрудничества. Начиная с 2014 года, более 1000 русистов Болгарии и других балканских и европейских стран прошли обучение по программам повышения квалификации Института Пушкина на базе СОК «Камчия».

© pushkin.institute

Перспективными направлениями работы Балканского центра русистики на ближайшие три года станут:

— экспертно-аналитические исследования «Индекс русского языка в Балканском регионе»;

— ресурсный центр по вопросам обучения русскому языку детей-билингвов в условиях ограниченной русскоязычной среды;

— дистанционная школа русского языка для иностранных граждан, сессии тестирования по русскому языку;

— курсы повышения квалификации и сертификация преподавателей русского языка как иностранного балканских и европейских стран;

— экспедиции Международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире» для школьников и студентов;

— выездные языковые школы Института Пушкина и молодежный лагерь Pushkin Camp.

© pushkin.institute

Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая сказала: «Мы гордимся тем, что Институт Пушкина выстроил новые профессиональные отношения с высокопрофессиональными кадрами русского языка и с самыми сильными, передовыми, ведущими университетами Болгарии. Мы очень хотим, чтобы школа стала инновационной площадкой для всей Болгарии, для всего балканского региона по становлению высочайших стандартов изучения русского языка как иностранного».

В своей речи ректор коснулась планов центра сочетать классическое очное изучение русского языка и дистанционное, рассказала о научно-методических разработках Института Пушкина для разных стран, которые позволяют сделать изучение русского языка как иностранного в онлайн-формате, так неожиданно ставшим неотъемлемой частью образования во всем мире, эффективным и очень результативным.

«Мы хотим сделать Балканский центр русистики центром притяжения молодых ученых, которые выбрали русский язык и русскую филологию для своей будущей профессиональной карьеры», — резюмировала Маргарита Русецкая.

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