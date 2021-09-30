Окская судоверфь спустила на воду сухогруз проекта RSD59 «Астрол 8»

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Сухогруз проекта RSD59 «Астрол 8» спущен на воду на «Окской судоверфи» в Навашине Нижегородской области. Предприятие увеличивает скорость и качество производства сухогрузов с помощью бережливых технологий в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Это уже восьмой в этом году сухогруз проекта RSD59 для ГК «Государственная транспортная лизинговая компания». Однопалубное грузовое судно класса «река-море», предназначенное для длительных, в том числе международных, рейсов, будет базироваться в Санкт-Петербурге. Проект уже хорошо зарекомендовал себя, на его основе строят суда на заводе «Красное Сормово» и на «Окской судоверфи».

Сухогруз проекта RSD69 — это самоходное однопалубное судно длиной 140 метров, шириной почти 17 метров и высотой борта 6 метров с двумя грузовыми трюмами. Подобные суда способны курсировать по реке и по морю. Они предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».