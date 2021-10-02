В Калининградской области запущен завод по выпуску замороженных полуфабрикатов из птицы
В Калининградской области инвестор из Индии запустили завод по выпуску замороженных полуфабрикатов из птицы.
Новое производство открыто в посёлке Совхозное Багратионовского района. В год здесь пока планируют выпускать 21 тысячу тонн продукции. На заводе работают 200 человек. С введением второй очереди потребуется ещё 300 рабочих.
С 2014 года группа компаний «Атлантис» построила пять производственных комплексов. Занимаются они выпуском свыше 300 видов продукции. Это полуфабрикаты из рыбы, морепродуктов, курицы, сыр, мука, панировочные сухари и смеси.
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