В Пикалево после реновации открылась детская поликлиника

В Пикалево после реновации в рамках проекта «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» открылась детская поликлиника.

Ленинградская область последовательно обновляет социальные объекты. Нацпроекты способствуют обновлению ― только за время действия нацпроекта «Здравоохранение» отремонтировано 8 взрослых поликлиник и 11 ― детских.

Ремонт в двухэтажном здании детской поликлиники в Пикалево был начат в марте 2020 года. Все работы были завершены в августе 2021 года.

В поликлинике было выполнена перепланировка, установлена современная система вентиляции, заменены системы отопления, водоснабжения и канализации. Полностью обновлена система электроснабжения здания, окна и двери.

© lenobl.ru

После ремонта в поликлинике появились детский стоматологический кабинет, дневной стационар, игровая зона на втором этаже. Также поликлиника оборудована для маломобильных пациентов. Выполнено благоустройство прилегающей территории ― появились стоянка для колясок, парковка для автомобилей, разбиты газоны.

В общей сложности на ремонтные работы в детской поликлинике в Пикалево было направлено более 49 млн рублей. На закупку медицинского оборудования и мебели дополнительно было направлено 3,8 млн рублей.

Кроме Пикалевской детской поликлиники, в 2021 году был завершен ремонт в Волосовской детской поликлинике.