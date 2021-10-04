Череповецкое предприятие «Северсталь-метиз» запустило новый стан холодной прокатки

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2 сентября на череповецкой площадке группы «Северсталь-метиз» (метизный актив «Северстали») введён в промышленную эксплуатацию новый производственный комплекс — линия по выпуску высокоточной холоднокатаной полосы в цехе стальных фасонных профилей. Проектная мощность оборудования — 5200 тонн в год.

Это третий стан холодной прокатки в цехе.

Сумма инвестиций составила 287 миллионов рублей.

Оборудование приобретено в рамках инвестиционного проекта для увеличения объемов производства высокоточной холоднотянутой полосы нескольких типоразмеров. Эта продукция широко применяется в различных отраслях.

Помимо установки самого оборудования в цехе полностью реконструировали один из въездов, чтобы обеспечить быструю и безопасную отгрузку готовой продукции. Также на участке установили новый консольно-поворотный кран и организовали пункт сборки инструмента.

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