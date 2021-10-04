В Москве открыто движение по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд

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Всего в рамках проекта построили 8,1 километра дорог. Проект позволит улучшить транспортное обслуживание более 730 тысяч жителей районов Тимирязевский, Марфино, Останкинский, Западное и Восточное Дегунино, Бескудниковский, Отрадное и Головинский.

Новый участок строили в сложных условиях: в его составе возвели два моста через реку Лихоборку и два путепровода через железную дорогу. Кроме того, в этом месте сосредоточено большое количество коммуникаций и пересечений дорог.

Строить транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд начали в апреле 2019-го и завершили в октябре этого года — на девять месяцев раньше срока по контракту.

Новая дорога длиной около трех километров проходит параллельно строящемуся основному ходу СВХ и напрямую связывает 3-й Нижнелихоборский проезд (СЗХ) с проездом Серебрякова и далее с Северо-Восточной хордой. Тем самым исключается необходимость объезда через Ботаническую улицу, Сигнальный проезд, Березовую аллею и другие местные улицы.

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Новые дороги Москвы

В 2011-2020 годах в столице построили 1033,3 километра дорог (18 процентов существующей улично-дорожной сети), 297 искусственных сооружений и 254 внеуличных перехода.

С начала года завершено строительство 70,2 километра дорог, 29 искусственных сооружений и 17 пешеходных переходов. Среди введенных объектов:

— транспортная связка Северо-Восточной и Северо-Западной хорд (в рамках строительства участка СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе);

— путепровод на пересечении 1-й Советской улицы с путями Белорусского направления Московской железной дороги вблизи железнодорожной платформы Жаворонки;

— транспортная развязка на пересечении СВХ с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе;

— путепровод через железнодорожные пути МЦД-2 на участке ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК;

— участок СВХ от Открытого до Ярославского шоссе и транспортная развязка на пересечении с проспектом Мира;

— автомобильная дорога М3 «Украина» — деревня Середнево — деревня Десна;

— магистральная улица районного значения город Московский — станция метро «Филатов Луг».

До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию следующие объекты:

— мост через реку Сходню в рамках реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до реки Сходни;

— улично-дорожная сеть к физкультурно-оздоровительному комплексу на территории Мневниковской поймы.

Кроме того, планируется сделать реконструкцию улицы местного значения поселение Воскресенское — улица Центральная — СНТ «Бархатная Роща» со строительством разворотной площадки.

В 2022-2023 годах планируется построить 188 километров дорог, 71 искусственное сооружение и 40 пешеходных переходов. Важным проектом на ближайшие годы остается строительство новых хордовых магистралей — СВХ, ЮВХ и Южной рокады.

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